Території, які українські військові взяли під контроль, можуть стати козирем для Києва в майбутніх переговорах із Москвою. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

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Що допомогло ЗСУ просунутися в Курській області

За день до того, як перші українські війська прорвали кордон, російський гарнізон у Курську мав 18 реактивних систем залпового вогню БМ-21, 98 одиниць ствольної артилерії та 71 міномет.

Це колосальна кількість. Перевага у вогневій міці була на російській стороні,

– розповів український оператор безпілотника Крігсфоршер.

За його словами, ця кількість артилерії за належної координації могла мати вирішальне значення для росіян. Однак артилерія не була належним чином розгорнута, головним чином через погану розвідку з боку росіян і через впевненість, що українці ніколи не атакуватимуть Курську область.

Зазначається, що під Курськом українці мали перевагу в мобільності – принаймні спочатку. Часто ЗСУ не атакували російські окопи і бойові позиції, а просто об'їжджали їх.

У перші години та дні наступу на Курську вони змогли проникнути глибоко на територію Росії,

– писали Майкл Вайс та аналітик Джеймс Раштон у New Lines на початку серпня.

Також російській артилерії також завадило те, що ЗСУ глушили радіозв'язок, заповнили небо над Курською областю безпілотниками і вели вогонь із високомобільних вогневих артилерійських ракетних систем.

Наразі, за словами авторів матеріалу, лінія фронту стабілізувалася, і обидві сторони окопуються.

До слова, раніше стало відомо, що російські військові перекидають нові сили на Курський напрямок. За словами речника ОТУ "Сіверськ" Вадима Мисника, українські військові "готові зустрічати ворога".