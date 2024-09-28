Таку думку в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" висловив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. За його словами, прорив кордону є розумним кроком України у війні.

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Топвійськовий НАТО висловився про Курську операцію ЗСУ

Коментуючи перебіг війни, Бауер сказав, що на сьогодні в обох сторін однакові проблеми, зокрема, кадрова, проблема з навчанням новобранців та пошук нових можливостей і боєприпасів. За його словами, у найвідповідніший момент "росіяни спробують наступати, а Україна розглядатиме контрнаступи".

Курськ – це гарний приклад, де проводився контрнаступ, і куди вторглася Україна. Вперше з 1941 року іноземна держава опинилася на російській землі! Це стратегічна проблема для Росії. І це також створює операційні проблеми для Росії через логістичні лінії, що проходять через Курськ,

– заявив він.

Топвійськовий НАТО вважає, що внаслідок такого контрнаступу з боку українських військ для Києва "є низка успіхів", хоча "деякі речі відбуваються, найімовірніше, не так, як планувалося, як задумано". Наприклад, можливо, Україна очікувала відведення додаткових військ із Донбасу, однак сталося не зовсім так.

Також адмірал пояснив, що на операцію в Курській області Росії потрібно "дивитися багатошарово – на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях".

"Україна створює для Росії стратегічну дилему. Коли Путін каже, що він захищає батьківщину, він у цьому не має успіху, тому що Україна зараз у Росії. Це погано. Тому я вважаю, що це розумний крок України. Також це призвело до дискусії в Росії про те, "що ми будемо робити з цим", "ми будемо переорієнтуватися з Донбасу на Курськ чи ні?", – зауважив Бауер.

Крім того, він констатував, що на Донбасі росіяни "повільно з великими втратами просуваються вперед". "Це не величезні досягнення, але це досягнення. І Україна продовжує дуже мужньо і здебільшого дуже ефективно захищатися", – сказав він.