Про це в етері телемарафону розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, передає 24 Канал. За його словами, Збройні Сили України "готові зустрічати ворога".

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Росіяни посилюють Курський напрямок

Як зауважив речник, не варто звертати надто багато уваги на заяви російської пропаганди. Він визнав, що росіяни справді перекидають нові, та навіть якісніші підрозділи на Курський напрямок. Однак станом на сьогодні навіть цього для них недостатньо.

Ми будемо наносити ураження ворогу і продовжувати дедлайни їхні, які ні до чого не призводять. Перший їх дедлайн вже майже вийшов, зараз і другий так само вийде... Хай спробують – ми їх тут зустрічаємо, і вони це відчувають,

– заявив Мисник.

Що ще про це відомо

Видання Bild повідомляло, що російські військові планували здійснити великий наступ в Курській області, проте він виявився для них провальним. Вони так і не змогли відвоювати свої території в запланований термін.

Українські військові досі тримають позиції в Курській області, а подальші плани Росії видаються ілюзорними. Видання зауважило, що станом на 17 вересня російські танки просунулися лиш на південь від Коренево. Згодом у Кремлі просто вирішили перенести "дедлайн", але й це навряд станеться.