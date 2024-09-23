Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, озвучив, что эти российские силы именно из-за действий ВСУ вынуждены находиться сейчас в Курской области.

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На Курщине может находиться до 60 тысяч российских солдат

Операция в Курской области, которая длится с 6 августа, до сих пор выполняет свою задачу. Благодаря ей ВСУ оттянули силы противника, там сейчас 42 тысячи россиян, а возможно, со слов Зеленского, и 60 тысяч.

Сейчас те российские бригады, которые вынужденно сосредоточены на Курщине, были бы на Востоке и преимущество противника там было бы значительно больше,

– подчеркнул Лакийчук.

Удары по российским арсеналам повлияют на ход боевых действий

Когда планируется определенная операция, российское командование рассчитывает на логистику, ведь каждому подразделению нужны боеприпасы, топливо. А когда вдруг этого нет, то ситуация радикально меняется. По словам Лакийчука, когда уничтожаются склады с горюче-смазочными материалами – танки останавливаются, а когда нет снарядов – то и стрелять врагу нечем.

Главком ВСУ Сырский сравнил ситуацию на фронте в начале года и сейчас. Удалось сократить разницу между боеприпасами, которые использует Украина и Россия. Пропорция составляет 1 к 2 – 2,5. Год назад этот показатель был 1 к 6 – 10 в пользу России.

"Эти 2,5 основывались на тех боеприпасах, которые россиянам подвозили со стратегических складов. 107-й арсенал в Тверской области был одним из крупнейших. В близости к Украине таких складов ориентировочно 5. Представте, сколько испарилось в атмосферу взрывчатки в результате ударов по этим складам. Можно сравнить со взрывом селитры в Бейруте, тогда была магнитуда 3,3. В Тверской области – 2,8 во время первого взрыва", – рассказал Лакийчук.

Потеря Россией такого количества боеприпасов, по словам эксперта, однозначно повлияет на ход боевых действий, более того – этот процесс уже начинается.

Для транспортировки боеприпасов со стратегических складов на поле боя нужно до 7 дней. Нанесенные ВСУ удары по российским складам ломает планы противника, он будет искать другие варианты, но для этого ему нужен будет определенный период,

– озвучил Лакийчук.

К сведению! Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что уничтожение арсеналов должно значительно ограничить способность российской армии проводить наступательные операции и обороняться в Донецкой области. По его словам, ВСУ уже фиксируют, что противник ослабил огневое воздействие на фронте.