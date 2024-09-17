Видео с взятием россиян в плен нашими военными распространил у себя в телеграм-канале Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк. Генерал также рассказал детали работы защитников.

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Как военные взяли в плен россиян в Курской области

Александр Павлюк рассказал, что во время Курской операции после 5 дней ожесточенных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие оккупанты решили поднять белый флаг.

В тот день отдельная механизированная Степная бригада Сухопутных войск взяла в плен 13 россиян, 4 из них имели серьезные ранения.

Процесс взятия в плен оккупантов наши защитники записали на видео. Это произошло под населенным пунктом Суджа.

Как украинские военные брали в плен оккупантов под Суджей / Видео с телеграм-канала Александра Павлюка

К слову, ранее сообщалось, что на одном из участков Курской области россияне попали в окружение. В то же время аналитик Deep state Роман Погорелый заявил, что любые окончательные выводы относительно этого окружения делать рано, ведь сейчас там еще продолжаются бои.