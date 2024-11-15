За время боев на Курщине россияне наконец почувствовали, что такое война. Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что после этого участились просьбы рядовых людей закончить так называемую "сво".

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Что сейчас происходит в Курской области

Россияне увидели, что значит жить в состоянии войны, быть беженцами, слышать работу артиллерии возле своих домов. Когда привычная реальность закончилась, они начали просить Путина остановить боевые действия. Именно ради такого эффекта войну надо максимально переносить на территорию России.

По Курской области, то там враг сейчас делает третью попытку широкомасштабного наступления на позиции Вооруженных Сил. Такие действия стабильно проводят раз в месяц – 10 числа сентября, 10 октября и 10 ноября. Происходят механизированные штурмы.

Есть интересная особенность – очень часто россияне начали использовать дроны с оптоволокном. Они соединяются с оператором благодаря проводу из оптоволокна. Это новый шаг в использовании дронов. Так на них невозможно действовать с помощью РЭБ, они передают очень качественное изображение и позволяют четко и точно наводиться по целям,

– рассказал Денис Попович.

Это вызов, на которых нужно подготовить ответ. Но в целом атаки россиян в Курской области не являются удачными. Сами оккупанты жалуются на то, что наступление хаотичное и неподготовленное, а человеческие жертвы очень большие. По подсчетам, только за неделю боевых действий враг потерял более 70 единиц техники.

"Но мы слышим, что вроде бы стоит дедлайн до 20 января 2025 года, то есть до дня инаугурации Трампа, чтобы вытеснить наши войска из войска из Курской области. Соответственно россияне дальше будут пытаться это делать", – подытожил военный обозреватель.

Относительно северных корейцев, то о них сейчас больше разговоров, чем действий. Сейчас свидетельств, что они принимают непосредственное участие в боевых действиях нет.