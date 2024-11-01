В целом речь идет о санитарных и безвозвратных потерях в 7980 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.
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Какие успехи ДШВ на Курщине
Операция ВСУ в Курской области началась 6 августа.
В Десантно-штурмовых войск сообщили, что за ее время, "были серьезные достижения" по вражеской технике и вооружению.
Всего было уничтожено и повреждено 58 танков, 162 БМП, 46 БТР, 136 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 592 автомобильной техники, 46 станций РЭБ и другой специальной техники,
– отчитываются в ДШВ.
Также у украинских десантников были успехи и в воздухе. Было уничтожено 3 вертолета и 146 российских дронов различных типов:
- боевых вертолетов Ка-52 – 2,
- Ми-8 – 1,
- разведывательных дронов – 111 различных типов,
- ударных ("Шахеды", "Ланцеты") – 34,
- разведывательно-ударный БПЛА "Орион" – 1.
Кроме этого, 9874 вражеских FPV-дронов были "подавлены" средствами РЭБ украинских десантников.
Значительные успехи маруновых беретов и в области трофеев. Так, было взято в плен почти 300 военнослужащих противника, а также захвачено 9 танков, 4 БТР, 9 пушек, 6 минометов и т.д,
– добавили в ДШВ.