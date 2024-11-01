Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОТГ "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона. Отмечается, что за счет преимущества в живой силе враг пытается достичь результата.

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В ВСУ рассказали о боях в Курской области

По словам Вадима Мысника, именно на Курском направлении у врага наибольшая концентрация обстрелов, живой силы и техники.

В разы больше, чем на других территориях, в 4 – 5 раз они (россияне, – 24 Канал) превышают. Враг именно в этом районе Курской области, в зоне активных боевых действий, концентрирует свои силы,

– сказал представитель ОТГ "Северск".

Он добавил, что россияне продолжают применять тактику "мясных штурмов".

Погодные условия еще позволяют применять технику, но когда мы выбиваем технику, они продолжают штурмы уже малыми группами пехоты, по несколько человек. Непрерывно, бывает, через каждые 10 – 15 минут они идут,

– сказал Вадим Мысник.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская армия была близко к Курской АЭС, и если бы Украина этого захотела, то станция была бы захвачена.