Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОТУ "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону. Зазначається, що за рахунок переваги в живій силі ворог намагається досягнути результату.

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В ЗСУ розповіли про бої в Курській області

За словами Вадима Мисника, саме на Курському напрямку у ворога найбільша концентрація обстрілів, живої сили і техніки.

В рази більше, ніж на інших територіях, в 4 – 5 разів вони (росіяни, – 24 Канал) перевищують. Ворог саме в цьому районі Курської області, в зоні активних бойових дій, концентрує свої сили,

– сказав речник ОТУ "Сіверськ".

Він додав, що росіяни продовжують застосовувати тактику "м'ясних штурмів".

Погодні умови ще дозволяють застосовувати техніку, але коли ми вибиваємо техніку, вони продовжують штурми вже малими групами піхоти, по кілька осіб. Безперервно, буває, через кожні 10 – 15 хвилин вони йдуть,

– сказав Вадим Мисник.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, що українська армія була близько до Курської АЕС, і якби Україна цього захотіла, то станція була б захоплена.