Росія стягнула на Курщину близько 45 тисяч військових. Але до Курської операції там було всього декілька тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського.

Дивіться також Смертельний туризм: перебіжчики з КНДР розповіли, чому корейці хочуть поїхати воювати в Україну

Що буде робити Україна на Курщині

Президента запитали, чи правдиві деякі повідомлення, мовляв, Росія не буде відвойовувати Курську область.

Росія дуже хоче, щоб ми вийшли із цієї території. Для неї це конкретний ляпас. Це те, про що я завжди говорив партнерам, а вони не вірили, – що Росія всю свою армію застосовує виключно на території України, проти України. Росія нічим не захищена. Всі слабкі війська в них залишились на території Росії. Всі непідготовлені, небойові підрозділи, які не спроможні захищати свою державу. Перша ж наша операція в Курській області це довела,

– підкреслив гарант.

За словами Зеленського, на початку Курської операції ЗСУ там майже не було російських військових. Зараз їх близько 45 тисяч, і буде ще більше. Те, що Путін залучає війська КНДР, свідчить, що він прагне відвоювати Курщину.

"Ми не збираємось там жити, ми не збираємось захоплювати їхні території – нас це не цікавить. Нас цікавить повернення наших територій. І якщо при закінченні війни, при дипломатичних кроках або при сьогоднішніх тактичних військових кроках на поле бою ця операція буде мати впливовий ефект – ми будемо користатись цим", – пояснив лідер держави.

Важливо! У США вважають, що на Курщині зараз 8 тисяч солдатів з Північної Кореї. Президент України говорив, що Пхеньян може відправити в Україну і сто тисяч бійців – за певної умови.