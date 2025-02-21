Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что тактические попытки прорывов ДРГ россиян в Сумской области, которые происходят время от времени, – это естественно, ведь там ведется мобильная война. Это такая война, когда обе стороны активно осуществляют оборону.

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Он отметил, что на том же Покровском, Кураховском или Донецком направлениях ВСУ должны сдерживать противника от продвижения и максимально наносить ему ущерб.

Кто держит инициативу на Курском направлении

"А на Курском направлении таких ограничений мы не имеем, поэтому там обе стороны действуют максимально активно. Это сложно, дорогостояще, но это наиболее эффективно. И на Курском направлении как раз наши силы, наши защитники, как по мне, держат инициативу", – сказал Павел Лакийчук.

Важно! Украинские военные уже более полугода удерживают свои позиции на Курском направлении. Более того, они осуществляют успешные наступательные действия. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, россияне за время Курской операции потеряли около 40 тысяч военных.

Он добавил, что глава министерства обороны России Андрей Белоусов обманывал Владимира Путина, заявляя, что в 2024 году россияне смогли перехватить инициативу у украинцев на Курском направлении. Они действительно держат инициативу только на востоке.

Что происходит на Курском направлении: смотрите на карте

Пока они владеют ею там, они диктуют ход боевых действий. Они определяют, как дальше действовать, а мы действуем реактивно. То на Курском направлении все наоборот, и это одно из наших преимуществ,

– отметил Лакийчук.

Он добавил, что ВСУ также держат преимущество на юге, в Черном море.