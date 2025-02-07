Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Российский диктатор Владимир Путин хвалит бригады вооруженных сил России, которые стоят на Курском направлении. Среди них – относительно элитные.

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Защита Курщины не позволяет россиянам продвигаться в Донецкой области

Пока ВСУ находятся в Курской области России, страна-агрессор не имеет возможности отправить воздушно-десантные войска и морскую пехоту в Донецкую область. Это позволило замедлить наступление оккупантов, ведь эти формирования сдерживаются на территории России украинским вторжением.

Как стало известно во время встречи Путина с так называемым и.о. губернатора Курской области, в регионе воюют морпехи 155 бригады Тихоокеанского флота и 810 бригады Черноморского флота. Кроме них оборону держат "десантники, 106 дивизия, 76 дивизия и многие другие подразделения".

Чтобы остановить операцию ВСУ в Курской области, российское военное командование привлекло к боевым действиям около 78 000 военных, среди которых 11 000 – это северокорейские наемники.

Аналитики также добавили, что Владимир Путин не ставит в приоритет освобождение Курской области. Вместо этого россияне продолжают наступать в Донецкой области, хотя боестолкновений в последнее время стало меньше. Российского диктатора не волнует беспокойство внутри страны относительно пребывания ВСУ в Курской области, поэтому он сознательно затягивает освобождение приграничных районов.

Полгода Курской операции ВСУ

6 февраля прошло шесть месяцев с того времени, как ВСУ начали операцию в Курской области. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что она сыграла значительную роль в ходе войны и позволила защитить украинские города Сумы и Харьков. Глава государства отметил участие и успехи различных бригад ВСУ в проведении операции.

В Курской области ВСУ держат сотни квадратных километров земли. За это время общие потери россиян в живой силе составляют примерно 39 900 человек, а в плен украинские военные взяли 909 бойцов России.