Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). Російський диктатор Владімір Путін хвалить бригади збройних сил Росії, які стоять на Курському напрямку. Серед них – відносно елітні.

Дивіться також Як змусити Росію до миру: Кіт Келлог назвав важелі тиску на Кремль

Захист Курщини не дає змоги росіянами просуватися на Донеччині

Допоки ЗСУ перебувають в Курській області Росії, країна-агресорка не має можливості відправити повітряно-десантні війська і морську піхоту в Донецьку область. Це дозволило сповільнити наступ окупантів, адже ці формування стримуються на території Росії українським вторгненням.

Як стало відомо під час зустрічі Путіна з так званим в.о. губернатора Курщини, в регіоні воюють морпіхи 155 бригади Тихоокеанського флоту і 810 бригади Чорноморського флоту. Окрім них оборону тримають "десантники, 106 дивізія, 76 дивізія і багато інших підрозділів".

Аби зупинити операцію ЗСУ на Курщині, російське військове командування залучило до бойових дій близько 78 000 військових, серед яких 11 000 – це північнокорейські найманці.

Аналітики також додали, що Владімір Путін не ставить у пріоритет звільнення Курської області. Замість цього росіяни продовжують наступати у Донецькій області, хоча боєзіткнень останнім часом стало менше. Російського диктатора не хвилює занепокоєння всередині країни щодо перебування ЗСУ на Курщині, тому він свідомо затягує звільнення прикордонних районів.

Пів року Курської операції ЗСУ

6 лютого минуло шість місяців з того часу, як ЗСУ розпочали операцію в Курській області. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що вона відіграла значну роль у ході війни та дала змогу захистити українські міста Суми та Харків. Глава держави відзначив участь та успіхи різних бригад ЗСУ в проведенні операції.

На Курщині ЗСУ тримають сотні квадратних кілометрів землі. За цей час загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, а в полон українські військові взяли 909 бійців Росії.