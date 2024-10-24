36-я бригада морской пехоты осталась прикрывать отход раненых в Любимовке и попала в окружение. Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ.

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Удалось ли пехотинцам выбраться из огня

Во время выполнения боевого задания российские военные подбили украинских пехотинцев, поэтому им пришлось занять круговую оборону. Несмотря на это, бойцам таки удалось выполнить задание.

Пехотинцы прибыли на точку, провели разведку боем и заняли рубеж обороны. Враг обстреливал с разных направлений. Однако николаевским морпехам удалось не подпустить его к себе, стреляя в ответ.

Дерзкий подвиг николаевских морпехов / видео Военно-Морских сил ВСУ

Впоследствии ситуация обострилась из-за прибытия вражеской техники, девять украинских военных попали в окружение. Россияне применяли пулеметы и минометы. Здание, в котором находились морпехи, обстреливали из РПГ, забрасывали гранаты через дымоход. В результате этого поднялся пожар.

Мы понимали, что ситуация сложилась довольно таки непростая. В плен сдаваться никто не хотел, и было принято коллективное решение принять огонь на себя,

– говорит морской пехотинец Дмитрий.

Только благодаря точной работе артиллерии бойцы смогли выйти из окружения и обезвредить врага.