Ему было всего-навсего лишь 36 лет. Об этом сообщила Цуманская Объединенная Территориальная Община.

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Что известно о гибели защитника

Цуманская община в скорби... На щите в родной дом в последний раз возвращается наводчик 1-го отделения 1-го взвода 2-й роты морской пехоты матрос Василий Викторович Пелех,

– говорится в сообщении.

Боец родился 15 января 1988 года, проживал в поселке Цумань Луцкого района. Однако уже 20 октября 2024 года жизнь воина, к сожалению, оборвалась, в результате огневого контакта с врагом вблизи населенного пункта Николаево – Дарьино Курской области.

О времени и дате захоронения украинского защитника сообщат дополнительно.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Василия Пелеха. Светлая память!

Напомним, недавно в боях на Купянском направлении также погиб 19-летний воин Даниил Довгопол, известный под позывным "Медоед". Несмотря на свой молодой возраст, он уже был опытным разведчиком с Киевщины, участвовал в сложных операциях и выполнял другие важные задачи.