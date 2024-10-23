Об этом сообщили во Львовском городском совете. Чин похорон состоялся 22 октября.

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Во Львове попрощались сразу с тремя Героями

Во Львове 22 октября в Гарнизонном храме попрощались сразу с тремя защитниками Украины. Среди погибших была Наталья Бойко – бывшая воспитательница детского сада "Птенец". Известно, что женщина в начале полномасштабного вторжения стала волонтером, а в июле 2023 года – стала на защиту Украины.

Наталья Бойко была оператором БПЛА. Как пишет Суспильне, женщина служила в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и воевала на восточном направлении фронта.

Работала она у нас до июля 2023 года, когда мобилизовалась. Она выпустила группу, сказала мне, что собирается мобилизоваться. Она была оператором БпЛА. Научилась здесь, во Львове, постоянно ездила на полигон. У нее все выходные проходили если не на Востоке, то здесь ездила на полигон, она училась "летать". Долгое время была в Покровске,

– рассказала совладелица детсада.

Защитнице было всего 35 лет. У нее остались родители, сестра и 13-летний сын.

Также 22 октября попрощались с двумя добровольцами – Борисом Компикевичем и Павлом Пелихом. Мужчины стали на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения.

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Похоронили защитников Украины на Лычаковском кладбище.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая и вечная память.