Операция "Бриллиант": как израильтяне похитили мощный советский самолет

В 1964 году в Египет с официальным визитом прибыл правитель Советского Союза. Никиту Хрущева встречает местный президент Гамаль Абдель Насер. Вместе они взрывают перемычку нового устья Нила, по которыму вода пойдет на новую ГЭС. Символический жест в рамках углубления сотрудничества с арабскими странами на Ближнем Востоке.

В этом же году Насер получил медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза. А Египет, Сирия и Ирак – новенькие советские самолеты, танки и военных инструкторов.

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Москва вооружала арабов, подталкивая их к войне с Израилем. Среди смертоносной гуманитарки были и передовые на то время реактивные истребители Миг-21.

Тогда и Сирия, и Египет получили серьезную поддержку от Советского Союза. Они почти не скрывали тот факт, что теперь могут любому дать взбучку,

– сказал обозреватель международной политики Иван Яковина.

Миг-21 был первым советским истребителем с треугольным крылом. Он мог разгоняться до 2125 километров в час. На вооружении имел пушку, реактивные ракеты и возможность нести на борту дополнительные авиабомбы.



МиГ-21 был первым советским истребителем с треугольным крылом

Ценился за высокую маневренность и сравнительно небольшую стоимость, за что получил прозвище "крылатый Калашников". МиГ-21 участвовали практически во всех конфликтах второй половины 20 века. Впервые они появились во Вьетнаме, где успешно "давали прикурить" американцам.

То, что Советскому Союзу удалось полностью засекретить производство и характеристики своих истребителей – делало их в воздушных поединках почти непобедимыми. В 60-х, после того как Кремль переключился на Ближний Восток, в Советском союзе начали тренировать арабских пилотов. Домой их отправляли уже на новеньких МиГах. Узнав о том, что арабские страны получают новые самолеты из Союза, глава израильских ВВС Эзер Вейсман в 1965 году обратился к Моссаду за помощью.



Эзер Вейцман

Надвигалась война. Авиация в ней будет играть ключевую роль. Если не знать слабых сторон советских самолетов, то израильтяне могут проиграть эту войну еще до ее начала. Спецслужбы начали работать. Задачу трудно было назвать простой. Ведь, простого подкупа для вербовки оказалось мало. Во-первых, арабо-израильские войны продолжались, и арабские пилоты израильтян трактовали однозначно как врагов. А во-вторых, авиабазы контролировались русскими.

В Египте попытка подкупа пилота МиГ-21 закончилась фиаско. Пилоты, несмотря на солидные деньги, сдали агентов. В Сирии израильского агента разоблачили и повесили.

Однако произошел счастливый случай – сигнал пришел из Ирака. В Багдаде нашелся человек, который намекнул, что может заполучить информацию о советском чудо-оружии. Моссад выяснил, что это один из немногих евреев, оставшихся в Ираке после массового изгнания в 50-х. Он служил в семье иракского пилота и летал на новеньком МиГ-21.

Нашелся человек, который мог заполучить информацию о советском чудо-оружии

Этим мужчиной был Мунир Редфа. Он был христианином и, мягко говоря, не поддерживал политику власти мусульманской страны,

– пояснил военный журналист Александр Шульман.

Редфа сделал звездную карьеру: в 25 уже дослужился до заместителя командира эскадрильи, но выше прыгнуть не мог. Он был христианином. Таким в арабском Ираке не доверяли, поэтому на дальнейшем продвижении Мунира по карьерной лестнице стоял крест.

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Кроме того, он сетовал на командование, которое отсылало его бомбить села йеменских повстанцев. Жертвы среди гражданских беспокоили христианскую душу Мунира больше, чем военная субординация.

Как-то он оговорился дома, что не против послать все к черту и изменить страну проживания. Моссад его услышал и помог. Первая встреча состоялась в тогда еще в нейтральной столице соседнего Ирана – Тегеране. Муниру обещали миллион долларов и безопасность для него и семьи. На крючке была немалая рыба. Присмотреться к Муниру решил сам глава Мосада. Смотрины иракца провели в Париже.

Советский МиГ-21

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