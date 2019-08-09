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      Операція "Діамант": як ізраїльтяни викрали потужний радянський літак

      Конфлікти 65 Читать новость на русском

      1964 року до Єгипту з офіційним візитом прибув правитель Радянського Союзу. Микиту Хрущова зустрічає місцевий президент Гамаль Абдель Насер. Разом вони підривають перемичку нового гирла Нілу, яким вода піде на нову ГЕС. Символічний жест в рамках поглиблення співпраці з арабськими країнами на Близькому Сході.

      Цього самого року Насер отримав медаль "Золота Зірка" Героя Радянського Союзу. А Єгипет, Сирія та Ірак – новенькі радянські літаки, танки та військових інструкторів.

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      Москва озброювала арабів, підштовхуючи їх до війни з Ізраїлем. Серед смертоносної гуманітарки були й надсучасні на той час реактивні винищувачі МіГ-21.

      Тоді і Сирія, і Єгипет отримали серйозну підтримку від Радянського Союзу. Вони майже не приховували той факт, що можуть тепер будь-кому дати прочухана,
      – сказав оглядач міжнародної політики Іван Яковина.

      МіГ-21 був першим радянським винищувачем з трикутним крилом. Він міг розганятися до 2125 кілометрів на годину. На озброєнні мав гармату, реактивні ракети та можливість нести на борту додаткові авіабомби.


      МіГ-21 був першим радянським винищувачем з трикутним крилом

      Цінувався за високу маневровність і порівняно невелику вартість, за що отримав прізвисько "крилатий Калашніков". МіГ-21 брали участь практично у всіх конфліктах другої половини 20 століття. Вперше вони з'явилися у В'єтнамі, де успішно "давали прикурити" американцям.

      Те, що Радянському Союзу вдалося повністю засекретити виробництво і характеристики своїх винищувачів – робило їх у повітряних двобоях майже непереможними. У 60-х, після того як Кремль перемкнувся на Близький Схід, у Радянському союзі почали тренувати арабських пілотів. Додому їх відправляли вже на новеньких МіГах. Дізнавшись про те, що арабські країни отримують нові літаки з Союзу, голова ізраїльських ВПС Езер Вейсман в 1965 році звернувся до Моссаду по допомогу.


      Езер Вейцман

      Насувалася війна. Авіація у ній відіграватиме ключову роль. Якщо не знати слабких сторін радянських літаків, то ізраїльтяни можуть програти цю війну ще до її початку. Спецслужби почали працювати. Завдання важко було назвати простим. Адже, простого підкупу для вербування виявилося замало. По-перше, арабо-ізраїльські війни тривали, і арабські пілоти євреїв трактували однозначно як ворогів. А по-друге, авіабази контролювалися росіянами.

      В Єгипті спроба підкупу пілота МіГ-21 закінчилася фіаско. Пілоти, попри солідні гроші, здали агентів. В Сирії ізраїльського агента викрили та повісили.

      Однак стався щасливий випадок – сигнал прийшов з Іраку. У Багдаді знайшовся чоловік, який натякнув, що може роздобути інформацію про радянську диво-зброю. Моссад з'ясував, що це один із небагатьох євреїв, які залишилися в Іраку після масового вигнання у 50-х. Він служив у родині іракського пілота і літав на новенькому МіГ-21. 


      Знайшовся чоловік, що міг роздобути інформацію про радянську диво-зброю

      Цим чоловіком був Мунір Редфа. Він був християнином і, м'яко кажучи, не підтримував політику влади мусульманської країни,
      – пояснив військовий журналіст Олександр Шульман.

      Редфа зробив зіркову кар'єру: у 25 вже дослужився до заступника командира ескадрильї, але вище стрибнути не міг. Він був християнином. Таким в арабському Іраку не довіряли, тому на подальшому просуванні Муніра по кар'єрній драбині стояв хрест.

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      Крім того, він нарікав на командування, яке відсилало його бомбити села єменських повстанців. Жертви серед цивільних непокоїли християнську душу Муніра більше, ніж військова субординація.

      Якось він обмовився вдома, що не проти послати все під три чорти та змінити країну проживання. Моссад його почув і допоміг. Перша зустріч відбулася в тоді ще у нейтральній столиці сусіднього Ірану – Тегерані. Муніру обіцяли мільйон доларів і безпеку для нього і родини. На гачку була чимала риба. Приглянутись до Муніра вирішив сам голова Мосаду. Оглядини іракця провели у Парижі.


      Радянський МіГ-21

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      Теги: Новини Росії Війна Конфлікти Новини Ізраїля СРСР авіація Історія
      Джерело: 24 канал
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