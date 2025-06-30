Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео опубликованное Главным управлением разведки Украины. Украинская разведка впервые показала уникальные кадры весенней операции на Купянском направлении, где бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины провели серию результативных рейдов в тыл врага.

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ГУР обнародовало архивное видео рейдов

В ГУР отметили, что это архивные материалы, а точные даты из соображений безопасности не разглашаются.

Во время весенней кампании разведчики совместно со смежными подразделениями провели 12 успешных рейдов, нанеся потери россиянам и заставив их отступить. Также бойцы выполнили более 2000 боевых дроновылетов, поражая вражеские позиции и технику.

ГУР показало работу под Купянском: смотреть видео

Кроме этого, во время рейдов удалось взять в плен пятерых российских оккупантов, которых впоследствии можно будет обменять на украинских защитников. В ГУР подчеркивают, что такие операции помогают не только выбивать врага с позиций, но и стабилизировать ситуацию на сложных участках фронта.

Напомним, Купянск на Харьковщине остается стратегически важным железнодорожным узлом. В 2022 году город был временно оккупирован российскими войсками, однако украинские силы впоследствии его освободили и продолжают держать оборону, несмотря на регулярные попытки врага наступать.