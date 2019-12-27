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      Оператор ГТС Украины может работать по европейским законам

      13 Читати новину українською
      в Еврокомиссии подтвердили возможность оператора украинской ГТС работать по европейским законам / lubnygaz.com.ua

      Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович прислал Украине письмо, в котором отметил, что украинская ГТС может работать по европейскому законодательству. Со своей стороны председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что это является окончательным признанием успешности анбандлинга на украинском рынке газа.

      То, что украинская ГТС работает в соответствии с законоадвства ЕС, важно для бесперебойного транзита российского газа в Европу, подчеркнул Шефчович в своем твиттере.

      К слову: Оператор украинской ГТС получил сертификацию от НКРЭКУ: что это значит

      Мы сделали большую и качественную работу, которая существенно приблизила интеграцию Украины к единому европейскому энергорынку. Работа нового оператора ГТС позволит перевести все транзитные процедуры на европейские рельсы и усилит энергетическую безопасность в восточноевропейском регионе,
      – заявил в ответ Андрей Коболев.

      Резюмируя, он поблагодарил НКРЭКУ, Кабмин, Верховную Раду и Офис Президента, благодаря которым удалось провести амбандлинг и сохранить новый иск в Стокгольмский арбитраж. По словам Коболева, это существенно укрепило позиции Украины на переговорах о транзите газа.

      Что такое анбандлинг?Анбандлинг – это форма структуризации бизнеса, которая предполагает разделение его видов. Например, в вопросе газа говорится о разделении сфер добычи, поставки и транспортировки.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Газ Европа Андрій Коболев Еврокомиссия Європейськая комисия Нафтогаз ГТС
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