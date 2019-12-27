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      Оператор ГТС України може працювати за європейськими законами

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      у Єврокомісії підтвердили можливість оператора української ГТС працювати за європейськими законами / lubnygaz.com.ua

      Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович надіслав Україні листа, у якому зазначив, що українська ГТС може працювати за європейським законодавством. Зі свого боку голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що це є остаточним визнанням успішності анбандлінгу на українському ринку газу.

      Те, що українська ГТС працює відповідно до законоадвства ЄС, важливо для безперебійного транзиту російського газу до Європи, наголосив Шефчович у своєму твіттері.

      До слова: Оператор української ГТС отримав сертифікацію від НКРЕКП: що це означає

      Ми зробили велику і якісну роботу, яка суттєво наблизила інтеграцію України до єдиного європейського енергоринку. Робота нового оператора ГТС дозволить перевести всі транзитні процедури на європейські рейки і посилить енергетичному безпеку у східноєвропейському регіоні,
      – заявив у відповідь Андрій Коболєв.

      Резюмуючи, він подякував НКРЕКП, Кабміну, Верховній Раді та Офісу Президента, завдяки яким вдалося провести амбандлінг та зберегти новий позов у Стокгольмський арбітраж. За словами Коболєва, це суттєво укріпило позиції України на переговорах про транзит газу.

      Що таке анбандлінг?Анбандлінг – це форма структуризації бізнесу, яка передбачає розділення його видів. Наприклад, у питанні газу мовиться про розділення сфер видобутку, постачання та транспортування.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України ГТС Нафтогаз Європейська комісія Єврокомісія Андрій Коболєв Європа Газ
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