Оператор ГТС України може працювати за європейськими законами

Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович надіслав Україні листа, у якому зазначив, що українська ГТС може працювати за європейським законодавством. Зі свого боку голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що це є остаточним визнанням успішності анбандлінгу на українському ринку газу.

Те, що українська ГТС працює відповідно до законоадвства ЄС, важливо для безперебійного транзиту російського газу до Європи, наголосив Шефчович у своєму твіттері.

До слова: Оператор української ГТС отримав сертифікацію від НКРЕКП: що це означає

Ми зробили велику і якісну роботу, яка суттєво наблизила інтеграцію України до єдиного європейського енергоринку. Робота нового оператора ГТС дозволить перевести всі транзитні процедури на європейські рейки і посилить енергетичному безпеку у східноєвропейському регіоні,

– заявив у відповідь Андрій Коболєв.

Резюмуючи, він подякував НКРЕКП, Кабміну, Верховній Раді та Офісу Президента, завдяки яким вдалося провести амбандлінг та зберегти новий позов у Стокгольмський арбітраж. За словами Коболєва, це суттєво укріпило позиції України на переговорах про транзит газу.

Що таке анбандлінг?Анбандлінг – це форма структуризації бізнесу, яка передбачає розділення його видів. Наприклад, у питанні газу мовиться про розділення сфер видобутку, постачання та транспортування.