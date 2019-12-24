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      Оператор украинской ГТС получил сертификацию от НКРЭКУ: что это значит

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      ООО "Оператор ГТС Украины" официально стало самостоятельной компанией / prm.ua

      Оператор газотранспортной системы Украины получил официальную сертификацию от Нацкомиссии по регулированию тарифов. Кроме того, ему было предоставлено лицензию и тарифы на транспортировку газа. Теперь ООО "Оператор ГТС Украины" является полностью самостоятельной и дееспособной компанией.

      Марафон продолжительностью почти пять лет подходит к концу, написал по этому поводу председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

      К слову: "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и новым оператором ГТС: детали

      Мы радуемся, потому что доказали и себе, и миру: Украина выполняет свои обязательства и является надежным партнером в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Благодаря европейским правилам, Украина значительно усиливает надежность поставок энергии в каждый дом и на каждое предприятие,
      – пояснил Коболев.

      Он подчеркнул, что за последние 5 лет слово "анбандлинг" уже стало привычным в лексиконе украинцев, а только в украинском сигмент Интернета Google выдает на него 69 тысяч ссылок.

      Что такое анбандлинг?Анбандлинг – это форма структуризации бизнеса, которая предполагает разделение его видов. Например, в вопросе газа говорится о разделении сфер добычи, поставки и транспортировки.

      "Украинские компании получают возможности работать на равных в едином европейском энергопространстве, а потребители – доступные газ и тепло, без политических требований от доминирующего игрока", – пояснил председатель правления "Нафтогаза".


      Газотранспортная система Украины / карта от "Укртрансгаза"

      Что изменится после сертификации оператора ГТС

      Фактически, его сертификация означает, что с этого момента компания станет самостоятельным транспортером газа. Ранее украинскую газотранспортную систему оперировал "Нафтогаз".

      Создание "Оператора ГТС Украины" – это европейский подход к обращению с газовым рынком. Европейская идея анбандлинга рынка газа предусматривает разделение компаний с их функиями – добычей, транспортировкой и поставкой.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Нафтогаз Газ Андрій Коболев Рынок газа ГТС
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