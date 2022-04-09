В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ показали работу расчета украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

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"Стугна" против техники оккупантов

Украинские защитники искусными действиями на ходу уничтожают несколько танков Т-72Б3, ТОС-1 и грузовик. Отличная работа,

– отметили в управлении.

Там показали видео ликвидации российской техники. А также отметили, что "украинское сафари 2.0" продолжается.

Напомним, ранее в командовании Сил специальных операций сообщили, что спецназовцы захватили несколько единиц вражеской техники во время выполнения заданий. Речь идет о пушке "Мста-Б" и нескольких бронетранспортерах.

Украинская "Стугна" обезвреживает вражескую технику: смотрите видео