Об этом сообщили в пресс-службе Командования Сил специальных операций.
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Теперь захваченная пушка вместе с боекомплектом будет отлично справляться с уничтожением российских оккупантов.
ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями. Работаем,
– заявили в Командовании.
Спецназовцы захватили несколько единиц техники оккупантов / Фото Командования ССО
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения на украинской территории погибли 19 тысяч российских оккупантов. Также враг потерял сотни единиц техники.
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