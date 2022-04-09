Про це повідомили у пресслужбі Командування Сил спеціальних операцій.

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Тепер захоплена гармата разом із боєкомплектом буде чудово справлятись зі знищенням російських окупантів.

ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями. Працюємо,

– заявили у Командуванні.

Спецпризначенці захопили кілька одиниць техніки окупантів / Фото Командування ССО

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення на українській території загинули 19 100 російських окупантів. Також ворог втратив вже сотні одиниць техніки.

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