Про це повідомили у пресслужбі Командування Сил спеціальних операцій.
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Тепер захоплена гармата разом із боєкомплектом буде чудово справлятись зі знищенням російських окупантів.
ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями. Працюємо,
– заявили у Командуванні.
Спецпризначенці захопили кілька одиниць техніки окупантів / Фото Командування ССО
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення на українській території загинули 19 100 російських окупантів. Також ворог втратив вже сотні одиниць техніки.
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