В Комитете государственной безопасности Беларуси заявили, что якобы в стране планировали теракты с угрозой гибели многих людей. Винят соседние государства, в частности, Украину.

Теракты, мол, готовили в отношении госведомств и чиновников. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель.

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Что сказал Тертель

Чиновник уверяет, что в последние месяцы в Беларуси фиксируют резкую активизацию террористических угроз, которые якобы исходят с территории соседних государств.

О каких странах говорится

Страны Западной Европы,

Польша,

Украина.

Анархисты, которые проживали на территории Польши, Украины, обеспечивались там вооружением, специальными средствами. Выходили на нашу территорию, старались отойти потом в Украину. Это группа известна Автуховича,

– убеждает глава КГБ.

Также Тертель говорит о попытках давления на судебную, правоохранительную систему Беларуси со стороны иностранных государств с использованием дипломатии.

Чиновник добавил, что финансирование деструктивной деятельности в Беларуси якобы в интересах других государств.

Что было раньше

В декабре 2020 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании террористической группы Николая Автуховича, которая якобы "везла тонны оружия через Украину".

В Министерстве иностранных дел Украины сразу опровергли заявления Лукашенко, отметив, что это его обычная риторика.

Обратите внимание! Николай Автухович – это белорусский предприниматель, которого еще называют "демократическим активистом". В начале 2000 годов он баллотировался в белорусский парламент. Затем его обвинили в неуплате налогов и в подготовке покушения на убийство чиновников.