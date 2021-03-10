Опять приписывают Украине: в Беларуси нашли оружие и заявили об угрозе терактов
В Комитете государственной безопасности Беларуси заявили, что якобы в стране планировали теракты с угрозой гибели многих людей. Винят соседние государства, в частности, Украину.
Источник:"Беларусь 1"
Теракты, мол, готовили в отношении госведомств и чиновников. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель.
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Что сказал Тертель
Чиновник уверяет, что в последние месяцы в Беларуси фиксируют резкую активизацию террористических угроз, которые якобы исходят с территории соседних государств.
О каких странах говорится
- Страны Западной Европы,
- Польша,
- Украина.
Анархисты, которые проживали на территории Польши, Украины, обеспечивались там вооружением, специальными средствами. Выходили на нашу территорию, старались отойти потом в Украину. Это группа известна Автуховича,
– убеждает глава КГБ.
Также Тертель говорит о попытках давления на судебную, правоохранительную систему Беларуси со стороны иностранных государств с использованием дипломатии.
Чиновник добавил, что финансирование деструктивной деятельности в Беларуси якобы в интересах других государств.
Что было раньше
- В декабре 2020 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании террористической группы Николая Автуховича, которая якобы "везла тонны оружия через Украину".
- В Министерстве иностранных дел Украины сразу опровергли заявления Лукашенко, отметив, что это его обычная риторика.
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