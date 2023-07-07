Об этом он рассказал в статье "Контуры украинской обороны будущего", опубликованной на сайте Интерфакс-Украина.

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"Подготовку к формированию абриса "армии будущего" мы начали еще год назад – в июне 2022 года я подписал приказ о проведении обзора возможностей ВСУ. Обзор завершен. На основе анализа Минобороны подготовило концепцию трансформации сектора обороны Украины. В начале июня я передал этот документ на рассмотрение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. 5 июля под председательством премьера было проведено совещание по программе реформ сектора безопасности и обороны "Украинский щит", в ходе которого коллегам было представлено видение Минобороны необходимых трансформаций. После согласования с коллегами наши предложения станут частью дискуссии по Украинской Доктрине, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским", – пишет Алексей Резников.

Он отмечает, что Кремль превратил в оружие все, на что имел влияние: энергоресурсы, еду, потоки мигрантов, киберпространство, доступ к международным организациям, атомную генерацию и т.д. Ответ мира на эти вызовы будет глобальным. Составляющей этого ответа станет определение нового места и роли Украины в системе региональной и глобальной безопасности. И прежде всего – создание в диалоге с партнерами Future Force Concept для Сил обороны Украины, видение украинской "армии будущего".

"Наша армия в значительной степени изменилась. К сожалению, этого нельзя сказать о государственной системе обеспечения обороны. Так, персональный воинский учет до сих пор привязан к месту работы или учебы. То есть ФОПы, самозанятые и безработные де-факто выпадают. Система «мобилизационных задач» на уровне отраслей и территорий… в рыночных условиях, условиях децентрализации дает сбои и создает почву для злоупотреблений".

Необходимо изменить подходы к воинскому учету, созданию и поддержке резерва и мобилизации ресурсов и многим другим компонентам, влияющим на возможности обороны. Учет военнообязанных должен быть полностью переведен в цифру. Функция учета обязана быть отделена от функции подготовки резерва. Срочная служба будет отменена и заменена курсом интенсивной базовой военной подготовки для военнообязанных,

– рассказывает Алексей Резников.

Также нуждается в реформировании украинский ОПК, отмечает министр.

Высокодоходный украинский ОПК должен стать одним из локомотивов достижения цели "ВВП – 1 триллион долларов". Самодостаточность в обеспечении вооружением и военной техники является составной частью реального суверенитета. Должны сами производить все, что способны. У нас есть преимущество – опыт боевого применения оружия. С нами готовы развивать партнерство сильные производители. Должны воспользоваться этой возможностью, – отмечает Алексей Резников.

Также нуждается в реформировании украинский ОПК, отмечает министр.

"Высокодоходный украинский ОПК должен стать одним из локомотивов достижения цели «ВВП – $1 трлн». Самодостаточность в обеспечении вооружением и военной техникой является составной частью настоящего суверенитета. Мы должны сами производить все, что способны. У нас есть преимущество – опыт боевого применения оружия. С нами готовы развивать партнерство сильные производители. Мы должны воспользоваться этой возможностью".

Для этого Украине необходима новая стратегия развития ОПК, которая должна учитывать мировые тренды и экономические факторы. Необходимо отказаться от советской модели, запрограммированной на убыточность и потребление ресурсов. Украинский ОПК должен стать одним из драйверов экономики,

– отмечает Алексей Резников.

Итогом трансформации украинского оборонного сектора, по словам Резникова, должна стать возможность защитить страну от любых возможных угроз.

"Наши защитники и защитницы каждый день приближают победу и меняют мир. Мы должны быть готовы к последствиям первыми", – резюмирует министр.