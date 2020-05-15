Оплата поминутно и не всем, – медик о реальной выплате 300% надбавки за COVID-19

Фельдшер города Кременчуг не получил за работу с COVID-19 ни копейки. В этом месяце ему дали премию 1700 гривен, но эти средства были выделены из областного бюджета на экстренную помощь. Она не имеет никакого отношения к COVID-19.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал фельдшер станции экстренной медицинской помощи №2 города Кременчуг Сергей Самойленко.

Интересно Степанов говорит, что медикам уже почти отдали доплаты в 300% за март

Фельдшер рассказал, что на их подстанции №2 состоялось собрание, на которое приезжал глава Лавренко Дмитрий Алексеевич. Он рассказал, что на всю область за апрель месяц пришло 2,5 миллиона гривен.

"У нас в области работающих 1 200 человек. Если это разделить, то получается чуть больше, чем 2 тысячи. Но и это будет не всем. Это так желает наш глава, а вообще в министерстве сказали, что будут оплачивать поминутно тем людям, у которых COVID-19 подтвердили", – пояснил Сергей Самойленко.

"Как нам объяснили, я приехал на вызов в 9:00, начал общаться с больным, отвез его в инфекцию и закончился вызов в 9:50. За 50 минут мне заплатят 300%. Это примерно по 120 гривен получится", – добавил Самойленко.

Смотрите видео разговора 24 канала с фельдшером Сергеем Самойленко:

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Нардеп из фракции "Слуга народа" Лада Булах заявила, что вопрос доплат медицинским работникам, которые помогают в борьбе с COVID-19 контролирует также и президент. По ее словам, средства за март уже перечислили, но сам механизм выплат – неправильный.

Множество главных врачей совершили ошибку, использовав некорректный алгоритм почасового начисления этого пособия. Я лично извиняюсь перед каждым медиком за эту ошибку, но это ошибка исполнительной власти на местах,

– отметила Булах.

Она также отметила, что на доплату медработникам государство выделяет от 160 до 180 миллиардов гривен. По ее словам, сегодня проблема в самом механизме и расчетах денег на местах. Планируется использовать другой механизм начисления этих денег в пакете медпомощи, который будет осуществлять Национальная служба здравоохранения Украины. Этот пакет будет начисляться только тем, кто заключил договор с Национальной службой.

Подробнее об этом смотрите в видео 24 канала:

