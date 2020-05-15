Оплата похвилинно, але і це не всім: як насправді будуть виплачувати лікарям обіцяні 300%

Фельдшер міста Кременчук не отримав за COVID-19 жодної копійки. В цьому місяці йому дали премію 1700 гривень, але це з обласного бюджету, яку виділили на екстрену допомогу. Вона немає ніякого відношення немає до COVID-19.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів фельдшер станції екстреної медичної допомоги №2 міста Кременчук Сергій Самойленко.

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Фельдшер розповів, що на їх підстанції №2 відбулися збори, на які приїжджав очільник Лавренко Дмитро Олексійович. Він повідомив, що на всю область за квітень місяць прийшло 2,5 мільйона гривень.

"В нас в області працюючих 1200 чоловік. Якщо це розділити, то виходить трошки більше, ніж 2 тисячі. Але і це буде не всім. Це так бажає наш очільник, а взагалі в міністерстві сказали, що будуть оплачувати похвилинно тим людям, у яких COVID-19 підтвердили", – заявив Сергій Самойленко.

"Як нам пояснили, я приїхав на виклик о 9 годині, почав спілкуватися із хворим, відвіз його в інфекцію і закінчився виклик о 9:50. За 50 хвилин мені заплатять 300%. Це приблизно вийде по 120 гривень", – додав Самойленко.