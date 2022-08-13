В Нафтогазе говорят, что большинство жителей оккупированных территорий продолжают получать украинский газ. Компания рекомендует хранить квитанции оплаченных счетов.

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Как оплатить газ на оккупированных территориях

в личном кабинете my.gas.ua;

с помощью чата GASUA в Viber, Telegram или мессенджере Facebook;

через платежные системы Portmone, EasyPay, Приват24, iPay, Apple Pay, Google Pay;

через сайты банков и их мобильные приложения;

в отделениях банков или Укрпочты;

передать номер лицевого счета близкому человеку, проживающему на подконтрольной укрианскому правительству территории.

Какие территории оккупированы и находятся в зоне боевых действий

По состоянию на 27 июля в списке есть 321 громада в 9 областях, а именно:

Донецкая область - 66 громад;

Харьковская область - 56 громад;

Днепропетровская область - 7 громад;

Луганская область - 37 громад;

Запорожская область - 55 громад;

Херсонская область - 49 громад;

Николаевская область - 25 громад;

Сумская область - 21 громада

Черниговская область - 5 громад.

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