У Нафтогазі кажуть, що більша частина жителів окупованих територій продовжують отримувати український газ. Компанія радить зберігати квитанції сплачених рахунків.

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Як оплатити за газ на окупованих територіях

в особистому кабінеті my.gas.ua;

за допомогою чатбота GASUA у Viber, Telegram або месенджері Facebook;

через платіжні системи Portmone, EasyPay, Приват24, iPay, Apple Pay, Google Pay;

через сайти банків та їхні мобільні додатки;

у відділеннях банків чи Укрпошти;

передати номер особового рахунку близький людині, що проживає на підконтрольній уряду території.

Які території є окупованими та перебувають у зоні бойових дій

Станом на 27 липня у переліку є 321 громада у 9 областях, а саме:

Донецька область — 66 громад;

Харківська область — 56 громад;

Дніпропетровська область — 7 громад;

Луганська область — 37 громад;

Запорізька область — 55 громад;

Херсонська область — 49 громад;

Миколаївська область — 25 громад;

Сумська область — 21 громада;

Чернігівська область — 5 громад.

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