У Нафтогазі кажуть, що більша частина жителів окупованих територій продовжують отримувати український газ. Компанія радить зберігати квитанції сплачених рахунків.
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Як оплатити за газ на окупованих територіях
- в особистому кабінеті my.gas.ua;
- за допомогою чатбота GASUA у Viber, Telegram або месенджері Facebook;
- через платіжні системи Portmone, EasyPay, Приват24, iPay, Apple Pay, Google Pay;
- через сайти банків та їхні мобільні додатки;
- у відділеннях банків чи Укрпошти;
- передати номер особового рахунку близький людині, що проживає на підконтрольній уряду території.
Які території є окупованими та перебувають у зоні бойових дій
Станом на 27 липня у переліку є 321 громада у 9 областях, а саме:
- Донецька область — 66 громад;
- Харківська область — 56 громад;
- Дніпропетровська область — 7 громад;
- Луганська область — 37 громад;
- Запорізька область — 55 громад;
- Херсонська область — 49 громад;
- Миколаївська область — 25 громад;
- Сумська область — 21 громада;
- Чернігівська область — 5 громад.
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