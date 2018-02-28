Оплата коммунальных услуг: сколько задолжали украинцы

Зимние морозы увеличили использование украинцами газа и отопления. Поэтому счета за коммунальные услуги выросли, а с ними и долги по оплате.

Как сообщили в Государственной службе статистики, на конец января 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 14,7 миллиарда гривен. Еще 13 миллиардов гривен – за централизованное отопление и снабжение горячей воды.

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Также задолженности по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий – 3,1 миллиарда гривен, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 1,7 миллиарда гривен, за вывоз бытовых отходов – 0,4 миллиарда гривен, за поставки электрической энергии – 4 миллиарда гривен.

В то время как украинцы в января 2018 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 9,9 миллиарда гривен, что является лишь 68,4% от начисленной за этот период суммы. Значительно лучше ситуация с оплатой за поставки электрической энергии – оплачено 3 миллиарда гривен – 109,8% от начисленной за этот период суммы. Все из-за погашения долга за предыдущий период.