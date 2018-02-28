17:21
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Оплата коммунальных услуг: сколько задолжали украинцы

400 Читати новину українською
Оплата коммунальных платежей
Оплата коммунальных платежей

Зимние морозы увеличили использование украинцами газа и отопления. Поэтому счета за коммунальные услуги выросли, а с ними и долги по оплате.

Как сообщили в Государственной службе статистики, на конец января 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 14,7 миллиарда гривен. Еще 13 миллиардов гривен – за централизованное отопление и снабжение горячей воды.

Читайте также: В Киеве жители 10 домов страдают от холода в собственных домах

Также задолженности по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий – 3,1 миллиарда гривен, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 1,7 миллиарда гривен, за вывоз бытовых отходов – 0,4 миллиарда гривен, за поставки электрической энергии – 4 миллиарда гривен.

В то время как украинцы в января 2018 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 9,9 миллиарда гривен, что является лишь 68,4% от начисленной за этот период суммы. Значительно лучше ситуация с оплатой за поставки электрической энергии – оплачено 3 миллиарда гривен – 109,8% от начисленной за этот период суммы. Все из-за погашения долга за предыдущий период.

Теги: Новости Украины Новости политики коммунальные услуги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Савченко вызвали на допрос в СБУ, однако она уехала за границу
сегодня, 16:24 Савченко вызвали на допрос в СБУ, однако она уехала за границу
565
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук