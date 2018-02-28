Оплата комунальних послуг: скільки заборгували українці

Зимові морози збільшили використання українцями газу та опалення. Відтак рахунки за комунальні послуги зросли, а з ними і борги по оплаті.

Як повідомили у Державній службі статистики, на кінець січня 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 14,7 мільярда гривень. Ще 13 мільярдів гривень – за централізоване опалення та постачання гарячої води.

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Також є заборгованості за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 3,1 мільярда гривень, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 1,7 мільярда гривень, за вивезення побутових відходів – 0,4 мільярда гривень, за постачання електричної енергії – 4 мільярда гривень.

У той час як українці у січні 2018 року сплатили за житлово-комунальні послуги 9,9 мільярдів гривень, що є лише 68,4% від нарахованої за цей період суми. Значно краща ситуація з оплатою за постачання електричної енергії – оплачено 3 мільярди гривень – 109,8% від нарахованої за цей період суми. Все через погашення боргу за попередній період.