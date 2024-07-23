Местные жители пытаются найти тех, кто выжил, используя лопаты и голые руки. Стихийное бедствие стало крупнейшей катастрофой такого рода, зарегистрированной в стране.

Смотрите также Подбрасывал машины, будто игрушечные: во Франции пронесся необычный торнадо

Что известно о трагедии в Эфиопии

В отдаленном районе южной Эфиопии произошла трагедия, унесшая жизни по меньшей мере 229 человек. Оползень, произошедший в изолированном горном районе региона Южная Эфиопия, вызвал смерть 148 мужчин и 81 женщины. Это самая большая катастрофа такого рода, зарегистрированная в стране Африканского Рога.

Грунт в этой местности непрочный, поэтому, когда случаются сильные дожди и оползни, грунт сразу стекает на землю,

– рассказал выходец из района, расположенного неподалеку от места стихийного бедствия.

Как сообщила ранее государственная Эфиопская телерадиовещательная корпорация, 5 человек вытащили живыми из грязи, и они получают помощь в медицинских учреждениях. Оползень был вызван сильными дождями, прошедшими по региону в ночь на воскресенье.

Местные жители носят тела погибших на самодельных носилках. Некоторые из них завернуты в полиэтиленовую пленку.

Федеральная оперативная группа по предотвращению стихийных бедствий была направлена в этот район, чтобы помочь со спасательными работами. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выразил свое глубокое соболезнование в связи с этой трагедией.

Председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат также выразил солидарность с народом и правительством Эфиопии.