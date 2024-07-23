Місцеві жителі намагаються знайти тих, хто вижив, використовуючи лопати та голі руки. Стихійне лихо стало найбільшою катастрофою такого роду, зареєстрованою в країні.

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Що відомо про трагедію в Ефіопії

У віддаленому районі південної Ефіопії сталася трагедія, що забрала життя щонайменше 229 людей. Зсув ґрунту, що стався в ізольованому гірському районі регіону Південна Ефіопія, спричинив смерть 148 чоловіків та 81 жінки. Це найбільша катастрофа такого роду, зареєстрована в країні Африканського Рогу.

Ґрунт у цій місцевості неміцний, тому, коли трапляються сильні дощі та зсуви, ґрунт одразу стікає на землю,

– розповів виходець із району, розташованого неподалік від місця стихійного лиха.

Як повідомила раніше державна Ефіопська телерадіомовна корпорація, 5 людей витягли живими з багнюки, і вони отримують допомогу в медичних установах. Зсув був спричинений сильними дощами, що пройшлися регіоном в ніч на неділю.

Місцеві жителі носять тіла загиблих на саморобних ношах. Деякі із них загорнуті в поліетиленову плівку.

Федеральна оперативна група із запобігання стихійним лихам була направлена в цей район, щоб допомогти з рятувальними роботами. Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед висловив своє глибоке співчуття у зв’язку з цією трагедією.

Голова комісії Африканського союзу Мусса Факі Махамат також висловив солідарність з народом та урядом Ефіопії.