06:33
10 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, 8 февраля
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, 8 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ

      Оползни в Киеве: дома в центре могут оказаться в овраге

      15 Читати новину українською

      В Киеве несколько частных домов в центре рискуют оказаться в овраге. Из-за оползня склоны со всеми зданиями ползут вниз. Чиновники успокаивают, что для столицы – это обычное дело. Владельцы же земли бьют тревогу, потому что боятся оказаться в земляной ловушке.

      Частичку своего двора и сарай уже потерял киевлянин Николай Татарчук. Произошло это в 2007 из-за оползня, семья "грешит" на соседнюю многоэтажку.

      Важно! Соседство с хостелом: как бороться с неудобными соседями

      Николай Татарчук сказал, что когда строители бурили шурфы под сваи, то нарушили поток подземных вод. Впоследствии приходили работники ЖЭКа и пообещали огородить овраг.


      Дома стоят на склоне

      У соседей Николая не лучше ситуация. У Валентины Галимовой, которая живет рядом, овраг поглощает по метру Земли каждый год.

      Был здоровенный орех, поляна. В 2007 году утром, еще не было 6 часов, как оно все рухнуло,
      – пожаловалась киевлянка.

      В профильном коммунальном предприятии говорят, что ситуация контролируемая. Там активность оползневых процессов объясняют, тем что на улице Адмирала Ушакова нет бытовой канализации, то есть идет дополнительная водозачистка почв.

      Что известно об оползнях в Киеве?
      Город частично стоит на холмах, поэтому оползни – это вечная проблема столицы. В столице более 100 потенциально опасных участков и 50 из них ежесекундно рискуют сползти в Днепр. Сейчас на балансе управления противооползневых работ находятся 33 километра подпорных стен и 65 километров дренажных систем. Укрепляют только наиболее аварийные.


      У Валентины Галимовой овраг поглощает по метру Земли каждый год

      Укрепления склонов по улице Адмирала Ушакова есть только в планах. Ведь сначала нужно разработать проект. В профильном управлении признались, что работали над ним еще в 2013 году. Однако дальше дело не пошло – занимались более аварийными участками. Но подвижки есть: две недели назад наметили границы проектирования.

      Оскар-2020: роскошные фото звезд с красной дорожки
      сегодня
      800
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Новости Киева Строительство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      9 февраля , 23:45 Главные новости 9 февраля: впервые коронавирусом заразился украинец, непогода ударила по Европе
      Андрій Шляхтін 450
      9 февраля , 22:00 Обыски на 1+1 ради рейтинга, вероятное увольнение Богдана и угроза для Гончарука: блоги недели
      160
      9 февраля , 20:07 Самые смешные мемы недели: Ира Луценко зажгла с пандой, Киану Ривз учит украинцев истории
      Андрій Шляхтін 442
      9 февраля , 19:30 Шокирующие последствия циклона Петра, вероятность полного исчезновения наличности в Украине
      Катерина Козачинська 795
      9 февраля , 18:00 Скандал с Дубилетом и что кроется за обысками на 1+1 – итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько 510
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук