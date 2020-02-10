Оползни в Киеве: дома в центре могут оказаться в овраге

В Киеве несколько частных домов в центре рискуют оказаться в овраге. Из-за оползня склоны со всеми зданиями ползут вниз. Чиновники успокаивают, что для столицы – это обычное дело. Владельцы же земли бьют тревогу, потому что боятся оказаться в земляной ловушке.

Частичку своего двора и сарай уже потерял киевлянин Николай Татарчук. Произошло это в 2007 из-за оползня, семья "грешит" на соседнюю многоэтажку.

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Николай Татарчук сказал, что когда строители бурили шурфы под сваи, то нарушили поток подземных вод. Впоследствии приходили работники ЖЭКа и пообещали огородить овраг.



Дома стоят на склоне

У соседей Николая не лучше ситуация. У Валентины Галимовой, которая живет рядом, овраг поглощает по метру Земли каждый год.

Был здоровенный орех, поляна. В 2007 году утром, еще не было 6 часов, как оно все рухнуло,

– пожаловалась киевлянка.

В профильном коммунальном предприятии говорят, что ситуация контролируемая. Там активность оползневых процессов объясняют, тем что на улице Адмирала Ушакова нет бытовой канализации, то есть идет дополнительная водозачистка почв.

Что известно об оползнях в Киеве?

Город частично стоит на холмах, поэтому оползни – это вечная проблема столицы. В столице более 100 потенциально опасных участков и 50 из них ежесекундно рискуют сползти в Днепр. Сейчас на балансе управления противооползневых работ находятся 33 километра подпорных стен и 65 километров дренажных систем. Укрепляют только наиболее аварийные.



У Валентины Галимовой овраг поглощает по метру Земли каждый год

Укрепления склонов по улице Адмирала Ушакова есть только в планах. Ведь сначала нужно разработать проект. В профильном управлении признались, что работали над ним еще в 2013 году. Однако дальше дело не пошло – занимались более аварийными участками. Но подвижки есть: две недели назад наметили границы проектирования.