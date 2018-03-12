"Оппоблок" будет добиваться увольнения и. о. министра здравоохранения Супрун

Депутаты "Оппозиционного блока" снова будут требовать на сессии Верховной Рады уволить с должности и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом заявил лидер "Оппоблока" Юрий Бойко во время заседания согласительного совета парламента.

Читайте также: 5 команд, которые сейчас работают на благо украинцев

Стоит добавить, что еще 16 января 2018 года Верховной Радой был получен проект постановления о признании работы Ульяны Супрун неудовлетворительной и обращение к Кабинету Министров Украины относительно увольнения ее с занимаемой должности. Ее авторы – "оппоблоковцы" Александр Вилкул и Игорь Шурма.

К слову, перед заседанием правительства 28 февраля премьер Владимир Гройсман и министры получили сообщения с угрозами. Неизвестные требуют уволить с должности и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.