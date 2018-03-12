23:43
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, сегодня
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, сегодня
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

"Оппоблок" будет добиваться увольнения и. о. министра здравоохранения Супрун

312 Читати новину українською
Ульяна Супрун
Ульяна Супрун

Депутаты "Оппозиционного блока" снова будут требовать на сессии Верховной Рады уволить с должности и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом заявил лидер "Оппоблока" Юрий Бойко во время заседания согласительного совета парламента.

Читайте также: 5 команд, которые сейчас работают на благо украинцев

Стоит добавить, что еще 16 января 2018 года Верховной Радой был получен проект постановления о признании работы Ульяны Супрун неудовлетворительной и обращение к Кабинету Министров Украины относительно увольнения ее с занимаемой должности. Ее авторы – "оппоблоковцы" Александр Вилкул и Игорь Шурма.

К слову, перед заседанием правительства 28 февраля премьер Владимир Гройсман и министры получили сообщения с угрозами. Неизвестные требуют уволить с должности и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Теги: Новости политики Новости Украины Оппозиционный блок Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 12 марта: скандал между Британией и Россией, победы Украины на Паралимпиаде
сегодня, 22:01 Главные новости 12 марта: скандал между Британией и Россией, победы Украины на Паралимпиаде
278
Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
сегодня, 22:01 Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
Максим Єфімов 603
сегодня, 20:02 "Гибридные герои": за что наемники "Вагнера" гибнут в Сирии
Борис Немировський 597
Аренда квартир в Украине: где самые низкие цены
сегодня, 19:01 Аренда квартир в Украине: где самые низкие цены
384
Кому мешает открытая Украина?
сегодня, 18:11 Кому мешает открытая Украина?
227
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук