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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

"Опоблок" домагатиметься звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Супрун

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Уляна Супрун
Уляна Супрун

Депутати "Опозиційного блоку" знову вимагатимуть на сесії Верховної Ради звільнити з посади в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Про це заявив лідер "Опоблоку" Юрій Бойко під час засідання погоджувальної ради парламенту.

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Варто додати, що ще 16 січня 2018 року Верховною радою було отримано проект постанови про визнання роботи Уляни Супрун незадовільною та звернення до Кабінету Міністрів України щодо звільнення її з займаної посади. Її автори – "опоблоківці" Олександр Вілкул та Ігор Шурма.

До слова, перед засіданням уряду 28 лютого прем'єр Володимир Гройсман та міністри отримали повідомлення з погрозами. Невідомі вимагають звільнити з посади в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Теги: Новини політики Новини України Опозиційний блок Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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