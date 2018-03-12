"Опоблок" домагатиметься звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Супрун

Депутати "Опозиційного блоку" знову вимагатимуть на сесії Верховної Ради звільнити з посади в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Про це заявив лідер "Опоблоку" Юрій Бойко під час засідання погоджувальної ради парламенту.

Читайте також: 5 команд, які зараз працюють на благо українців

Варто додати, що ще 16 січня 2018 року Верховною радою було отримано проект постанови про визнання роботи Уляни Супрун незадовільною та звернення до Кабінету Міністрів України щодо звільнення її з займаної посади. Її автори – "опоблоківці" Олександр Вілкул та Ігор Шурма.

До слова, перед засіданням уряду 28 лютого прем'єр Володимир Гройсман та міністри отримали повідомлення з погрозами. Невідомі вимагають звільнити з посади в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.