Оппоблоковец отказался выступать на украинском языке: Парубий выключил ему микрофон

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий попросил выключить микрофон народному депутату, члену фракции "Оппозиционный блок" Василию Нимченко. Все потому, что Нимченко выступал на русском языке и проигнорировал просьбу не провоцировать конфликт.

Это произошло во время рассмотрения поправок к законопроекту №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", пишет Укринформ.

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Андрей Парубий обратился к Василию Нимченко с просьбой говорить на государственном языке.

Вы им хорошо, прекрасно владеете. Пожалуйста, не делайте ненужных конфликтов тогда, когда мы работаем системно и слаженно. Пожалуйста, государственным,

– добавил Парубий.

Однако, Василий Нимченко продолжил выступать на русском языке. Он должен был объявить свою поправку к языковому законопроекту. Спикер Верховной Рады не дал возможности депутату продолжить выступление на русском языке. Парубий попросил выключить микрофон Нимченко.

"Есть решение Конституционного Суда, которое четко разъясняет, и мне будет обидно и жаль, что вы просто срываете заседание некорректным поведением. Каждый народный депутат имеет право слова в этом зале. Каждый народный депутат имеет право высказать свою позицию, и я как председатель Верховной Рады Украины был все время и являюсь гарантом этого", – сказал Парубий.

Андрей Парубий добавил, что слово обеспечивается каждому народному депутату, если он выступает в зале парламента на государственном языке.

После замечания Парубия, Нимченко продолжил оглашать свои поправки на украинском языке. В частности, он требовал отменить норму об ответственности за публичное унижение и пренебрежение государственного языка.