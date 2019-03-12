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      Оппоблоковец отказался выступать на украинском языке: Парубий выключил ему микрофон

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      Василий Нимченко
      Василий Нимченко / Фото из открытых источников

      Председатель Верховной Рады Андрей Парубий попросил выключить микрофон народному депутату, члену фракции "Оппозиционный блок" Василию Нимченко. Все потому, что Нимченко выступал на русском языке и проигнорировал просьбу не провоцировать конфликт.

      Это произошло во время рассмотрения поправок к законопроекту №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", пишет Укринформ.

      Читайте также: Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском

      Андрей Парубий обратился к Василию Нимченко с просьбой говорить на государственном языке.

      Вы им хорошо, прекрасно владеете. Пожалуйста, не делайте ненужных конфликтов тогда, когда мы работаем системно и слаженно. Пожалуйста, государственным,
      – добавил Парубий.

      Однако, Василий Нимченко продолжил выступать на русском языке. Он должен был объявить свою поправку к языковому законопроекту. Спикер Верховной Рады не дал возможности депутату продолжить выступление на русском языке. Парубий попросил выключить микрофон Нимченко.

      "Есть решение Конституционного Суда, которое четко разъясняет, и мне будет обидно и жаль, что вы просто срываете заседание некорректным поведением. Каждый народный депутат имеет право слова в этом зале. Каждый народный депутат имеет право высказать свою позицию, и я как председатель Верховной Рады Украины был все время и являюсь гарантом этого", – сказал Парубий.

      Андрей Парубий добавил, что слово обеспечивается каждому народному депутату, если он выступает в зале парламента на государственном языке.

      После замечания Парубия, Нимченко продолжил оглашать свои поправки на украинском языке. В частности, он требовал отменить норму об ответственности за публичное унижение и пренебрежение государственного языка.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Новости Украины Украинский язык Оппозиционный блок Андрей Парубий
      Источник: 24 Канал
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