Опоблоківець відмовився виступати українською мовою: Парубій вимкнув йому мікрофон

Голова Верховної Ради Андрій Парубій попросив вимкнути мікрофон народному депутату, члену фракції "Опозиційний блок" Василю Німченку. Все через те, що Німченко виступав російською мовою і проігнорував прохання не провокувати конфлікт.

Це відбулося під час розгляду поправок до законопроекту №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", пише Укрінформ.

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Андрій Парубій звернувся до Василя Німченка з проханням говорити державною мовою.

Ви нею добре, прекрасно володієте. Будь ласка, не робіть непотрібних конфліктів тоді, коли ми працюємо системно і злагоджено. Будь ласка, державною мовою,

– додав Парубій.

Однак, Василь Німченко продовжив виступати російською мовою. Він мав оголосити свою поправку до мовного законопроекту. Спікер Верховної Ради не дав можливості депутату продовжити виступ російською мовою. Парубій попросив вимкнути мікрофон Німченку.

"Є рішення Конституційного Суду, яке чітко роз'яснює, і мені буде прикро і шкода, що ви просто зриваєте засідання некоректною поведінкою. Кожен народний депутат має право слова в цьому залі. Кожен народний депутат має право висловити свою позицію, і я як голова Верховної Ради України був увесь час і є гарантом цього", – сказав Парубій.

Андрій Парубій додав, що слово забезпечується кожному народному депутату, якщо він виступає в залі парламенту державною мовою.

Після зауваження Парубія, Німченко продовжив оголошувати свої поправки українською мовою. Зокрема, він вимагав скасувати норму про відповідальність за публічне приниження і зневажання державної мови.