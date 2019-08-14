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      ВАКЦИНАЦИЯ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ
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      Оппозиция и "Оппоблок" – это не одно и тоже, – эксперт

      69 Читати новину українською
      Оппозиция и "Оппоблок" – это не одно и тоже: эксперт
      Оппозиция и "Оппоблок" – это не одно и тоже: эксперт / ua-rating.com

      На днях партия "Слуга народа" обнародовала список комитетов, которые хочет оставить в Верховной Раде. Кроме того, в партии заявили, что минимум два комитета должны возглавить представители оппозиции. Тем временем в "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили, что хотят возглавить несколько комитетов – по вопросам регламента, бюджета и свободы слова.

      По мнению политолога Владимира Фесенко, это нужно им для того, чтобы получить контроль.

      Читайте также: Риски для них выросли, – политолог объяснил для чего "Оппозиционной платформе" нужны комитеты

      Как сказал экономист Тарас Козак в прямом эфире 24 канала, сначала должна сформироваться коалиция. И если партия Зеленского не объединится ни с какой другой политической силой, то тогда можно будет утверждать, что все другие партии – это оппозиция.

      Партии, которые не войдут в коалицию со "Слугой народа", могут считаться оппозицией. И они между собой будут иметь возможность выбрать, кто из них будет занимать конкретные должности или руководить комитетами. То, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" имеет в своем названии слово "оппозиция" – это не дает ей право претендовать на все должности,
      – пояснил Козак.

      В то же время он добавил, что финальное слово будет за большинством. Несомненно, "Оппозиционной платформе – За жизнь" будет бороться за нужные им комитеты.


      Как распределятся места в Верховной Раде / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Верховная Рада Коалиция Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь Новости Украины
      Источник: 24 канал
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