Оппозиция и "Оппоблок" – это не одно и тоже, – эксперт

На днях партия "Слуга народа" обнародовала список комитетов, которые хочет оставить в Верховной Раде. Кроме того, в партии заявили, что минимум два комитета должны возглавить представители оппозиции. Тем временем в "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили, что хотят возглавить несколько комитетов – по вопросам регламента, бюджета и свободы слова.

По мнению политолога Владимира Фесенко, это нужно им для того, чтобы получить контроль.

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Как сказал экономист Тарас Козак в прямом эфире 24 канала, сначала должна сформироваться коалиция. И если партия Зеленского не объединится ни с какой другой политической силой, то тогда можно будет утверждать, что все другие партии – это оппозиция.

Партии, которые не войдут в коалицию со "Слугой народа", могут считаться оппозицией. И они между собой будут иметь возможность выбрать, кто из них будет занимать конкретные должности или руководить комитетами. То, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" имеет в своем названии слово "оппозиция" – это не дает ей право претендовать на все должности,

– пояснил Козак.

В то же время он добавил, что финальное слово будет за большинством. Несомненно, "Оппозиционной платформе – За жизнь" будет бороться за нужные им комитеты.



Как распределятся места в Верховной Раде / Инфографика 24 канала