Опозиція та "Опоблок" – це не одне і теж, – експерт

Днями "Слуга народу" оприлюднили список комітетів, які хоче лишити у Верховній Раді. Крім того, у партії заявили, що мінімум два комітети мають очолити представники опозиції. Тим часом в "Опозиційній платформі – За життя" заявили, що хочуть очолити декілька комітетів – з питань регламенту, бюджету та свободи слова.

На думку політолога Володимира Фесенка, це потрібно їм для того, аби отримати контроль.

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Як сказав економіст Тарас Козак у прямому ефірі 24 каналу, спершу має сформуватися коаліція. І якщо партія Зеленського не об'єднається ні з якою іншою політичною силою, то тоді можна буде стверджувати, що всі інші партії – це опозиція.

Партії, що не увійдуть у коаліцію зі "Слугою народу", можуть вважатися опозицією. І вони між собою матимуть можливість обрати, хто з них буде обіймати конкретні посади, чи керувати комітетами. Те, що "Опозиційна платформа – За життя" має у своїй назві слово "опозиція" – це не дає їй право претендувати на всі посади,

– пояснив Козак.

Водночас він додав, що фінальне слово буде за більшістю. Безсумнівно, "Опозиційна платформа – За життя" буде боротися за потрібні їм комітети.



Як розподіляться місця у Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу