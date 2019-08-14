21:38
14 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВАКЦИНАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: В Путіна браслет Насірова. Російський мільйонер у 4 роки
      Вєсті Кремля
      21:52, 13 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман образився на Зеленського. Музичне повернення Повалій
      Вєсті.UA
      19:15, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВАКЦИНАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

      Опозиція та "Опоблок" – це не одне і теж, – експерт

      185 Читать новость на русском
      Опозиція та "Опоблок" – це не одне і теж: експерт
      Опозиція та "Опоблок" – це не одне і теж: експерт / ua-rating.com

      Днями "Слуга народу" оприлюднили список комітетів, які хоче лишити у Верховній Раді. Крім того, у партії заявили, що мінімум два комітети мають очолити представники опозиції. Тим часом в "Опозиційній платформі – За життя" заявили, що хочуть очолити декілька комітетів – з питань регламенту, бюджету та свободи слова.

      На думку політолога Володимира Фесенка, це потрібно їм для того, аби отримати контроль. 

      Читайте також: Ризики для них зросли, – політолог пояснив для чого "Опозиційній платформі" треба комітети

      Як сказав економіст Тарас Козак у прямому ефірі 24 каналу, спершу має сформуватися коаліція. І якщо партія Зеленського не об'єднається ні з якою іншою політичною силою, то тоді можна буде стверджувати, що всі інші партії – це опозиція.

      Партії, що не увійдуть у коаліцію зі "Слугою народу", можуть вважатися опозицією. І вони між собою матимуть можливість обрати, хто з них буде обіймати конкретні посади, чи керувати комітетами. Те, що "Опозиційна платформа – За життя" має у своїй назві слово "опозиція" – це не дає їй право претендувати на всі посади,
      – пояснив Козак.

      Водночас він додав, що фінальне слово буде за більшістю. Безсумнівно, "Опозиційна платформа – За життя" буде боротися за потрібні їм комітети.


      Як розподіляться місця у Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
      сьогодні
      157223
      Теги: Новини політики Верховна Рада Новини України Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Коаліція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нема щеплення – нема школи: чому вакцинація тепер обов'язкова та що робити тим, хто проти
      сьогодні , 20:30 Нема щеплення – нема школи: чому вакцинація тепер обов'язкова та що робити тим, хто проти
      Світлана Попова 751
      Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      сьогодні , 18:30 Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      Віталій Дейнега 200
      Громадянство України для росіян: що це означає і хто може отримати паспорт
      сьогодні , 18:02 Громадянство України для росіян: що це означає і хто може отримати паспорт
      Інна Жолобович 906
      Україна і Туреччина знайшли новий імпульс для серйозних відносин, – Anadolu
      сьогодні , 17:00 Україна і Туреччина знайшли новий імпульс для серйозних відносин, – Anadolu
      Світові Медіа 872
      Чого досягло "Динамо" під керівництвом Хацкевича
      сьогодні , 16:36 Чого досягло "Динамо" під керівництвом Хацкевича
      Ігор Саджениця 662
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук