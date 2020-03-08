Российская оппозиция: есть ли шансы подвинуть Путина и противостоять репрессиям

В России на марш, посвященному пятой годовщине смерти оппозиционера Бориса Немцова, вышло 21 700 человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году, и в три раза больше, чем в 2018 году. Однако, несмотря на увеличение количества людей, оказать реальное давление на власть протестующие не могут.

В каком состоянии сейчас находится российское оппозиционное движение и приведут ли протесты к каким-то реальным последствиям? Об этом – далее в статье.

Фото Россияне засыпали цветами мост, где убили Немцова

Есть ли оппозиция в России?

Оппозиционеров в России можно классифицировать на два вида:

Системные

Внесистемные

Системная оппозиция – партии в российском парламенте ("ЛДПР", "Яблоко", "Справедливая Россия"). Как правило, это очень зависимые или слабые партии, чтобы сделать что-то реальное на уровне законотворчества. Некоторые из них даже выполняют дискредитирующую функцию, чтобы превратить оппозицию в "балаган".

Внесистемная оппозиция представлена ​​либеральными общественными организациями и фондами. Они имеют наибольшее влияние "на улицах". Именно внесистемные являются движущей силой митингов, поэтому пользуются широкой поддержкой молодежи.

После массовых протестов на Болотной в 2011 – 2013 годах, когда на улицы выходили сотни тысяч людей, власть начала "закручивать гайки" и постепенно давить протестные настроения. Силовики задерживали людей и лидеров протеста на согласованных митингах. В один момент протест захлебнулся, активисты ничего не достигли.

На Болотной разделяют трех главных "внесистемных" лидеров: Немцов, Навальный и Удальцов. Через два года после провала протеста Немцова убили, Удальцова посадили в тюрьму, а Навального оставили на свободе.



Протесты на Болотной в 2013 году / Фото flickr

Теперь самым влиятельным внесистемным оппозиционером является глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Он активно организует митинги и постоянно попадает под арест. Также довольно влиятельной является "Либертарианская партия России", которая сама организует акции протеста или поддерживает акции Навального.

С 2013 года протестный потенциал заметно угас. Все, на что сейчас способна российская внесистемная оппозиция – это согласованные с властями немногочисленные митинги. По сравнению с протестами на Болотной, протестный потенциал ослаб в несколько раз. Все это происходит вследствие давления и иногда уничтожения лидеров протеста.

По сравнению с сотнями тысяч по всей России в 2013 году, теперь на улицы 12-миллионой Москвы в среднем может выйти 10-20 тысяч человек. Самая крупная акция за последние несколько лет была полгода назад против фальсификаций выборов в Московскую городскую думу. По данным организации "Белый счетчик", тогда на улицы вышли около 60 тысяч человек.

Судьба серии протестов против фальсификации выборов в Мосгордуму никак не отличалась от акций на Болотной. Требования митингующих не были выполнены, а в конце акции силовики задержали 1373 человека. Более того, начались жесткие репрессии в отношении активистов.

Несмотря на давление власти и поражение протестов, митингующие все же придумали как выйти победителями из ситуации. Активисты придумали "умное голосование". Это когда человек голосует за любого оппозиционера, кроме "Единой России".

"Умное голосование" сработало. Оппозиционеров в городской думе стало значительно больше. Доходило даже до абсурда – депутатом на одном из округов стал технический кандидат, которого выставила "Единая Россия" для оттягивания голосов.

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Аресты и репрессии

После московских протестов власть очень жестко решила расправиться с протестующими. Началось так называемое "Московское дело", которое включает в себя аресты многих активистов якобы за экстремистские призывы во время акций протеста. За Павла Устинова, Владислава Синицу, Константина Котова, Егора Жукова и многих других активистов вступились звезды эстрады и правозащитники.

Кстати, активист Константин Котов – не последний для Украины человек. Он систематически поддерживал украинских политзаключенных на акциях под СИЗО. Освобожденный Олег Сенцов лично призвал к его освобождению. Поскольку он был постоянным участником антипутинских митингов, его задержали и теперь обвиняют в нарушении правил проведения публичных акций.

Сильно ударили российские власти и по Алексею Навальному. Минюст России объявил Фонд борьбы с коррупцией "иностранным агентом", заблокировал все счета и начал выписывать большие штрафы членам организации. Полиция даже потребовала арестовать квартиры членов ФБК.

Марш Немцова

Ежегодно россияне устраивают марш, посвященный памяти оппозиционера Бориса Немцова. Политика убили 5 лет назад в самом центре Москвы. Однако, людей на марше с каждым годом становится все больше.

Акцию используют оппозиционные силы, чтобы в очередной раз напомнить власти о своем существовании и заявить о своих требованиях. Активисты считают, что этим продолжают дело Немцова.

Кто такой Борис Немцов и за что его убили?

Борис Немцов – российский политик. Занимал руководящие должности при президенте Ельцине. Он находился в оппозиции к Путину и постоянно его критиковал. Поддерживал Оранжевую революцию в Украине и Евромайдан. Когда началась война на Донбассе, одним из первых заявил о присутствии российских войск в Украине.



Убили Немцова 27 февраля 2015 года на Москворецком мосту – в самом центре столицы четырьмя выстрелами в грудь и сердце. Примечательно, что убили политика накануне его доклада "Путин. Война", где была информация об убитых на Донбассе российских военных.

Ситуацию в обществе подогревает пренебрежительное отношение государства к делу убийства оппозиционера. Полиция осудила за убийство пятерых чеченцев. Впрочем, российские и европейские правозащитные организации неоднократно указывали на грубые нарушения в расследовании. Заказчик убийства до сих пор не известен.

Незадолго до годовщины убийства, в Сеть попали фотографии из колонии главного фигуранта – Заура Дадаева, который получил 20 лет тюрьмы. На фото он участвует в пышном застолье и вообще неплохо себя чувствует.



Заур Дадаев в иркутской колонии / Фото Ислам Ирон

Президент России Владимир Путин пошел дальше. В годовщину убийства Немцова он наградил за активную законотворческую деятельность сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. Родственник политика Руслан Геремеев фигурировал в деле убийства Немцова, однако вовремя бежал из страны и остался без приговора. Примечательно, что за 10 лет деятельности ни один законопроект Сулеймана Геремеева не дошел даже до первого чтения.

Активисты на марше Немцова считают такие действия президента демонстративным вызовом оппозиционному движению.

Награждение родственника вероятного убийцы Немцова в годовщину убийства – не случайность, считает эксперт из центра структурной политологии Лилия Брудницкая.

Так в Кремле прощаются с прошлым. Путин готовится к новому циклу. Всех, кто имел отношение к делам, которые в новом цикле власти должны быть забыты, "обрабатывают". Кто-то умирает, а кто-то получает награды,

– отметила Брудницкая в комментарии 24 каналу.

Так же такой шаг может быть попыткой давления на Геремеева. По словам эксперта, награждение привлекло внимание к Геремеевым именно в связи с убийством Немцова, о чем сенатор очень хотел бы забыть. Таким образом Кремль демонстрирует, что все помнит и может ударить этим за любой нежелательный шаг Геремеева.



Протест на проспекте Сахарова в Москве. 2019 / Фото из Википедии

Кроме "Московского дела", в России получило резонанс "дело Сети". Это дело, в котором судят людей якобы за участие в террористической организации. Примечательно, что ни пострадавших, ни факта преступления в этом деле нет. Скандальным "дело Сети" стало после заявлений фигурантов о пытках, которые использовали по отношению к ним силовики. Однако, судья отвергал все жалобы. Молодым людям дали от 6 до 18 лет тюремного заключения.

Что дальше?

Возникает вопрос: почему Навальный еще жив, а все лидеры мнений гуляют на свободе, если в России работает такая сильная репрессивная машина? На самом деле, все достаточно просто. России необходимо поддерживать оппозиционные движения, однако на контролируемом уровне.

Ярким примером "контролируемой оппозиции" является либеральное радио "Эхо Москвы", которое в реальности принадлежит "Газпрому". Главный редактор Алексей Венедиктов даже и не скрывает, что его руководителем является лично Путин.

Путинская власть достигла промежуточной цели – расколола внесистемную оппозицию в 2013 году. Теперь они запугивают движущую силу – молодежь. Власть более жестко расправляется с активистами и постепенно "закручивает гайки" в виде различных законов, которые являются прямым наступлением на свободу слова. За любое резкое публичное высказывание в сторону власти или даже репост можно попасть в список экстремистов.



Фигуранты Московской дела в изоляторе / Коллаж Curent Time TV

"Контролируемая оппозиция" полезна, потому что так людям проще поверить в иллюзию демократии. Также это может быть неплохим козырем на международной арене. Если кто-то начнет говорить о проблемах со свободой слова в России, россияне смогут указать на "Эхо Москвы" или Навального, который даже устраивает малочисленные митинги и его якобы никто не сажает и не убивает.

Эксперт Лилия Брудницкая отметила, что окончательно никто подавлять протесты не будет – в мире давно убедились, что это бесполезное дело. Россия попытается направить протестный потенциал в нужное ей русло.

"Например, пенсионные протесты уже приглушили отставкой правительства Медведева, протест против медицинского обеспечения высказал уже сам Путин от имени народа. Кроме того, Кремль настойчиво и успешно работает над квазиоппозицией: чем больше, тем лучше. Власть считает, что таким образом страхует себя от социальных взрывов", – отметила эксперт.

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Впрочем, массовые протесты еще могут взорваться, это лишь вопрос экономической стабильности России, уверен директор международного союза "Институт национальной политики" Юрий Шулипа.

Общероссийский протест может произойти, только через некоторое время, после резкого падения цен на нефть в совокупности с действием зарубежных санкций. Только при синергетическом эффекте "пятикратное падение цен на нефть совместно с усилением зарубежных санкций" возможно возникновение общероссийского протеста. Аналогичный исторический пример тому – распад СССР,

– сказал Шулипа в комментарии 24 каналу.

Он также отметил, что путинский режим активно экономически поддерживается торговлей со странами Евросоюза. Поэтому в краткосрочной перспективе, в ближайшие месяцы резкого падения цен на нефть и существенного усиления санкций против России не прогнозируется.