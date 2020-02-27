Россияне устелили цветами мост, где убили Немцова: фото

Со дня смерти российского политика-оппозиционера Бориса Немцова прошло уже 5 лет. В годовщину его смерти россияне чтят память политика: до стихийного мемориала на месте его гибели несут цветы и лампадки, в российских городах проходят памятные акции.

Уже в субботу, 29 февраля, в Москве проведут согласованный марш в память Немцова. В то же время в Кремле никак не будут отмечать 5 годовщину гибели политика, там говорят: это неуместно. Об этом пишут росСМИ.

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В частности пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о своем отношении к тому, что в Чехии открывают сквер памяти Немцова и аллею имени Политковской, ответил: это решение является суверенным правом города, однако "Москва бы предпочла, чтобы в Праге не забывали о красноармейцах".

Весь день 27 февраля москвичи несут цветы на Большой Москворецкий мост, где убили Немцова. Там за 5 лет образовали своеобразный мемориал "мост Немцова" – на этом месте всегда есть фото убитого политика и лампадки.

5 лет назад убили Бориса Немцова, россияне чествуют его / фото Getty images

Что известно о гибели Немцова?Известный российский оппозиционер был убит 27 февраля 2015 года около 23:40 четырьмя выстрелами в грудь, голову и сердце. Его убили на Большом Москворецком мосту, который расположен вблизи Кремля. Произошло это за день до запланированного на 1 марта в Москве оппозиционного марша "Весна".



За убийство уже осудили группу чеченцев, которые организовали и исполнили преступление. Вину за выстрелы на себя взял Заур Дадаев. Он отметил, что дважды пытался убить Немцова: впервые ему помешало большое количество людей вокруг. Убийцу приговорили к 20 годам заключения. Заказчиков так и не нашли.

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Интересно! Предпоследнее интервью с Немцовым вышло под заголовком "Боюсь того, что Путин меня убьет". Кроме того, политика убили за считанные часы после его слов: "жизнь Надежды Савченко дороже, чем какой-то Путин".