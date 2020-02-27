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      Росіяни встелили квітами міст, де вбили Нємцова: фото

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      Міст, на якому вбили Бориса Нємцова / Getty images

      Від дня смерті російського політика-опозиціонера Бориса Нємцова минуло вже 5 років. У роковини його смерті росіяни вшановують пам’ять діяча: до стихійного меморіалу на місці його загибелі несуть квіти та лампадки, у російських містах проходять пам’ятні акції.

      Вже у суботу, 29 лютого, у Москві проведуть погоджений марш у пам’ять Нємцова. Водночас, у Кремлі ніяк не відзначатимуть 5 роковини загибелі політика, там кажуть: це недоречно. Про це пишуть росЗМІ.

      Зверніть увагу! Яким був Нємцов: спогади родичів та однодумців

      Зокрема прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков на запитання журналістів про своє ставлення до того, що у Чехії відкривають сквер пам’яті Нємцова та алеї імені Політковської, відповів: це рішення є суверенним правом міста, однак "Москва б радше, аби у Празі не забували про червоноармійців".

      Увесь день 27 лютого москвичі несуть квіти на Великий Москворецький міст, де вбили Нємцова. Там за 5 років утворили своєрідний меморіал "міст Нємцова" – на цьому місці завжди є фото вбитого політика та лампадки.

      5 років тому вбили Бориса Нємцова, росіяни віддають йому шані/ фото Getty images

      Що відомо про загибель Нємцова? Відомий російський опозиціонер був убитий 27 лютого 2015 року біля 23:40 чотирма пострілами у груди, голову і серце. Його вбили на Великому Москворецькому мосту, що розташований поблизу Кремля. Сталося це за день до запланованого на 1 березня у Москві опозиційного маршу "Весна".

      За вбивство вже засудили групу чеченців, які організували та виконали злочин. Вину за постріли на себе взяв Заур Дадаєв. Він зауважив, що двічі намагався вбити Нємцова: вперше йому завадила велика кількість людей навколо. Вбивцю засудили до 20 років за ґратами. Замовників так і не знайшли.

      Актуально: ТОП-10 цитат Нємцова: про війну, Україну та політику

      Цікаво! Передостаннє інтерв’ю з Нємцовим вийшло під заголовком "Боюся того, що Путін мене вб'є". Окрім того, політика вбили за лічені години після його слів: "життя Надії Савченко дорожче, ніж якийсь Путін".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Москва Новини Росії Вбивство Нємцова Борис Нємцов
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