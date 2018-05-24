"Оппозиционному блоку" явно нужны праймериз, – эксперт

В "Опоблоке" есть как минимум 5 потенциальных кандидатов в президенты.

"Оппозиционный блок" – сегодня едва ли не единственная политическая сила в Украине, которая имеет как минимум 5 потенциальных кандидатов в президенты Украины. Об этом на своем Facebook написал политический эксперт Руслан Бортник, передает РБК-Украина.

Среди потенциальных кандидатов, по мнению эксперта, у "Опоблока" есть Бойко, В. Новинский, В. Рабинович, А. Вилкул, М. Добкин.

"И это только на первый взгляд, и только в период между выборами несет существенные риски и приводит к ослаблению управляемости структурами. В период избирательной кампании – это существенное политтехнологическое преимущество", – написал Бортник.

Как отмечает эксперт, в БПП таких кандидатов есть максимум два, у "Батькивщины" и РПЛ – "сплошь одинокие воины" и "вожди" – Ю. Тимошенко, А. Ляшко.

"Прозападная непарламентская оппозиция потенциально может выставить двух кандидатов – А. Гриценко и С. Вакарчука. Да, конечно, можно снова попробовать разыграть "новое лицо" и предложить очередного "кота в мешке", но результативность таких игр после 2014-2015 гг. значительно упала и вызывает огромные сомнения в целесообразности", – отметил политолог.

Наличие 5-7 потенциальных кандидатов в президенты, по мнению Бортника, подталкивает "Опоблок" к внутрипартийным праймериз.

"Ведь ни один из кандидатов пока не демонстрирует личных рейтингов, которые были бы выше партийных – не является безусловным лидером или фигурой, способным добавить что-то партии. В то же время все кандидаты, в той или иной степени, выступают в роли более или менее емких "аккумулятора" общенационального рейтинга партии. Партия их "тянет", а не они партию", – считает эксперт.

"Проведение же праймериз в каждой из областей Украины, в которых могли бы принять участие рядовые члены партии, может превратиться в мощную пиар-компанию ОП, мобилизовать членов и сторонников партии, провести аудит (обзор) партийных структур на местах и ​​получить наиболее эффективного кандидата. Это гарантия 26 значимых информационных поводов – "американской картинки" и какой-то понятной логики принятия внутренних решений. Да и делить-то, в конце концов – квоты в недобитой оппозиции после 2019 года? ", – уверен эксперт.

По его мнению, в условиях серьезного информационного, административного и финансового "подавление" партия требует значительно больше, чем банальная кампания назначенного кандидата.

Бортник уверен, что, несмотря на "очень хорошие шансы попасть во второй тур, перед "Опоблоком" стоят совершенно другие задачи, а именно получить реальный шанс на победу на президентских выборах и победить на парламентских, чтобы "выйти из угла глухой оппозиции". А это возможно только при максимальной мобилизации сторонников и нестандартной избирательной кампании.

"В таких праймериз должны быть заинтересованы, и все кандидаты от ОП. Ведь "назначенца"(даже согласованным уважаемыми людьми) не стоит себя тешить иллюзиями поддержки от своих "отстраненных" коллег – в лучшем случае саботаж, в худшем – прямая конфронтация гарантированы. А кандидат от партии, работающий на 1/5 или 1/7 своих возможностей гарантированный лузер. Есть ли в этом такой уж смысл? Иначе следующий политический цикл станет последним для "Оппозиционного блока". "Двух оппозиций" подряд партийный бизнес не выдержит", – уверен Бортник.