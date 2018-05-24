"Опозиційному блоку" явно потрібні праймеріз, – експерт

У "Опоблоку" є як мінімум 5 потенційних кандидатів у президенти.

"Опозиційний блок" – сьогодні чи не єдина політична сила в Україні, яка має як мінімум 5 потенційних кандидатів у президенти України. Про це на своєму Facebook написав політичний експерт Руслан Бортник, передає РБК-Україна.

Серед потенційних кандидатів, на думку експерта, у "Опоблока" є Ю. Бойко, В. Новинський, В. Рабінович, О. Вілкул, М. Добкін.

"І це тільки на перший погляд, і тільки в період між виборами несе суттєві ризики і призводить до послаблення керованості структурами. У період виборчої компанії – це істотна політтехнологічна перевага", – написав Бортник.

Як зазначає експерт, у БПП таких кандидатів є максимум два, у "Батьківщини" і РПЛ – "суцільно самотні воїни" і "вожді" – Ю. Тимошенко, О. Ляшко.

"Прозахідна непарламентська опозиція потенційно може виставити двох кандидатів – А. Гриценко і С. Вакарчука. Так, звичайно, можна знову спробувати розіграти "нове обличчя" і запропонувати чергового "кота в мішку", але результативність таких ігор після 2014-2015 рр. значно впала і викликає величезні сумніви у доцільності", – зазначив політолог.

Наявність 5-7 потенційних кандидатів у президенти, на думку Бортника, підштовхує "Опоблок" до внутрішньопартійних праймеріз.

"Адже жоден з кандидатів поки не демонструє особистих рейтингів, які були б вищі партійних – не є безумовним лідером або фігурою, здатним додати щось партії. У той же час всі кандидати, в тій чи іншій мірі, виступають в ролі більш або менш ємних "акумулятора" загальнонаціонального рейтингу партії. Партія їх "тягне", а не вони партію", – написав експерт.

"Проведення ж праймеріз в кожній з областей України, в яких могли б взяти участь рядові члени партії, може перетворитися в потужну піар-компанію ОБ, мобілізувати членів і прихильників партії, провести аудит (огляд) партійних структур на місцях і отримати найбільш ефективного кандидата. Це гарантія 26 значущих інформаційних приводів – "американської картинки" і якоїсь зрозумілої логіки прийняття внутрішніх рішень. Та й що ділити-то, врешті-решт – квоти в недобитій опозиції після 2019 року?", – впевнений експерт.

На його думку, в умовах серйозного інформаційного, адміністративного та фінансового "придушення" партія потребує значно більше, ніж банальна кампанія призначеного кандидата.

Бортник впевнений, що, незважаючи на "дуже хороші шанси потрапити в другий тур, перед "Опоблоком" стоять абсолютно інші завдання, а саме отримати реальний шанс на перемогу на президентських виборах і перемогти на парламентських, щоб "вийти з кута глухій опозиції". А це можливо тільки при максимальній мобілізації прихильників і нестандартній виборчої кампанії.

"У таких праймеріз повинні бути зацікавлені, і всі кандидати від ОБ. Адже "призначенця" (навіть узгодженим шанованими людьми) не варто себе тішити ілюзіями підтримки від своїх "усунутих" колег – у кращому випадку саботаж, у гіршому – пряма конфронтація гарантовані. А кандидат від партії, що працює на 1/5 або 1/7 своїх можливостей гарантований лузер. Чи є в цьому такий вже сенс? Інакше наступний політичний цикл стане останнім для "Опозиційного блоку". "Двох опозицій" підряд партійний бізнес не витримає", – упевнений Бортник.