12:06
10 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский шпионаж. "Подарок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:41, 9 ноября
      Вести.UA. Модница Луценко. Слияние Бойко с Рабиновичем
      Вєсті.UA
      20:07, 9 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Оппозиционные политики подозревают Бойко в сговоре с АП

      104 Читати новину українською
      Оппозиционные политики подозревают Бойко в сговоре с АП
      Оппозиционные политики подозревают Бойко в сговоре с АП / Фото из открытых источников

      Заявление о создании Оппозиционной платформы "За жизнь", которое прозвучало в стенах Верховной Рады, является личной инициативой народного депутата Юрия Бойко, не согласованной с другими членами "Оппозиционного блока" и не легитимизированной съездом партии.

      "Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в президенты – авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, что является подстилкой для нынешней власти", – об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников.

      Другой оппозиционный политик Елена Бондаренко выразила мнение, что под благородной идеей об объединении оппозиции скрывается план под рабочим названием "на одном корабле собрать и утопить": "Оппоблок" разорвало. Логично. Все четыре года – внутреннее противоборство, обоюдное недоверие и – как следствие – невнятная деятельность. "Газовики" ушли в стан Медведчука-Рабиновича. "Укрпром" остался".

      Напомним, что о реакции партии "Оппозиционный блок" на инициативу Юрия Бойко заявлял и Вадим Новинский в комментарии LB.

      "Уже в понедельник мы инициировали созыв политсовета партии "Оппозиционный блок", чтобы обсудить сложившуюся ситуацию", – заявил он.

      Новинский также отметил, что "Оппоблок" потребует проведения съезда партии, "с той целью, чтобы рядовые члены партии могли оценить ситуацию и принять решение по этому поводу".

      Нардеп отметил, что пока сложно говорить о возможных решениях съезда и будет ли подниматься вопрос об исключении из партии Бойко и Левочкина.

      "Наша партия всегда выступала за то, чтобы у нас был единый кандидат в президенты от прогрессивных оппозиционных сил, который способен составить реальную конкуренцию действующей власти, а не быть на подтанцовке у Петра Порошенко", – уверен он.

      Напомним, 9 ноября группа депутатов "Оппозиционного блока" (так называемое "крыло Бойко-Левочкина") решила заключить союз с партией "За жизнь", фактическим лидером которой является пророссийский политик Виктор Медведчук.

      Теги: Новости Украины Вадим Новинский Елена Бондаренко Борис Колесников Оппозиционный блок Юрий Бойко Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      сегодня , 12:01 ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      Леонід Петров
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      9 ноября , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      5 ноября , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      сегодня , 08:40 Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      Ольга Черненко
      Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      9 ноября , 23:05 Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      Іван Яковина
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Прогноз погоды на 23 июля: жара отступает
       23 июля 2017 , 06:30
      Как голосуют жители Нидерландов на референдуме
       6 апреля 2016 , 13:59
      Компания Audi говорит "прощай" ручным коробкам передач
       20 августа , 15:45
      Оглашены цены на новый Subaru Forester
       21 августа , 13:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук