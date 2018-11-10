Оппозиционные политики подозревают Бойко в сговоре с АП

Заявление о создании Оппозиционной платформы "За жизнь", которое прозвучало в стенах Верховной Рады, является личной инициативой народного депутата Юрия Бойко, не согласованной с другими членами "Оппозиционного блока" и не легитимизированной съездом партии.

"Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в президенты – авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, что является подстилкой для нынешней власти", – об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников.

Другой оппозиционный политик Елена Бондаренко выразила мнение, что под благородной идеей об объединении оппозиции скрывается план под рабочим названием "на одном корабле собрать и утопить": "Оппоблок" разорвало. Логично. Все четыре года – внутреннее противоборство, обоюдное недоверие и – как следствие – невнятная деятельность. "Газовики" ушли в стан Медведчука-Рабиновича. "Укрпром" остался".

Напомним, что о реакции партии "Оппозиционный блок" на инициативу Юрия Бойко заявлял и Вадим Новинский в комментарии LB.

"Уже в понедельник мы инициировали созыв политсовета партии "Оппозиционный блок", чтобы обсудить сложившуюся ситуацию", – заявил он.

Новинский также отметил, что "Оппоблок" потребует проведения съезда партии, "с той целью, чтобы рядовые члены партии могли оценить ситуацию и принять решение по этому поводу".

Нардеп отметил, что пока сложно говорить о возможных решениях съезда и будет ли подниматься вопрос об исключении из партии Бойко и Левочкина.

"Наша партия всегда выступала за то, чтобы у нас был единый кандидат в президенты от прогрессивных оппозиционных сил, который способен составить реальную конкуренцию действующей власти, а не быть на подтанцовке у Петра Порошенко", – уверен он.

Напомним, 9 ноября группа депутатов "Оппозиционного блока" (так называемое "крыло Бойко-Левочкина") решила заключить союз с партией "За жизнь", фактическим лидером которой является пророссийский политик Виктор Медведчук.