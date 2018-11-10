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      Опозиційні політики підозрюють Бойка у змові з АП

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      Опозиційні політики підозрюють Бойка у змові з АП
      Опозиційні політики підозрюють Бойка у змові з АП / Фото з вільних мереж

      Заява про створення Опозиційної платформи "За життя", яка прозвучала у стінах Верховної Ради, є особистою ініціативою народного депутата Юрія Бойка, не узгодженою з іншими членами "Опозиційного блоку" і не легітимізованою з'їздом партії.

      "Ми є послідовними прихильниками консолідації опозиційних сил і висунення єдиного кандидата в президенти – авторитетного представника промислових і підприємницьких кіл, місцевого самоврядування, здатного перемагати на виборах, а не кандидата, що є підстилкою для нинішньої влади", – про це на своїй сторінці у Facebook написав співголова партії "Опозиційний блок" Борис Колесніков.

      Інший опозиційний політик – Олена Бондаренко висловила думку, що під благородною ідеєю про об'єднання опозиції ховається план під робочою назвою "на одному кораблі зібрати і втопити": "Опоблок" розірвало. Логічно. Всі чотири роки – внутрішнє протиборство, обопільна недовіра і – як наслідок – невиразна діяльність. "Газовики" пішли у стан Медведчука-Рабіновича. "Укрпром" залишився".

      Нагадаємо, що про реакцію партії "Опозиційний блок" на ініціативу Юрія Бойка заявляв і Вадим Новинський в коментарях LB.

      "Уже в понеділок ми ініціювали скликання політради партії "Опозиційний блок", щоб обговорити ситуацію, що склалася", – заявив він.

      Новинський також наголосив, що "Опоблок" вимагатиме проведення з'їзду партії, "​​з тією метою, щоб рядові члени партії могли оцінити ситуацію і прийняти рішення з цього приводу".

      Нардеп зазначив, що поки що складно говорити про можливі рішення з'їзду і чи підніматиметься питання про виключення з партії Бойка і Льовочкіна.

      "Наша партія завжди виступала за те, щоб у нас був єдиний кандидат у президенти від прогресивних опозиційних сил, який здатний скласти реальну конкуренцію діючій владі, а не бути на підтанцьовці у Петра Порошенка", – упевнений він.

      Нагадаємо, 9 листопада група депутатів "Опозиційного блоку" (так зване "крило Бойка-Льовочкіна") вирішила укласти союз з партією "За життя", фактичним лідером якої є проросійський політик Віктор Медведчук.

      Теги: Новини політики Новини України Вадим Новинський Юрій Бойко Опозиційний блок Борис Колесніков Олена Бондаренко
      Джерело: 24 Канал
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