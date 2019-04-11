"Оппозиционный блок" цинично затягивает рассмотрение языкового закона: видео

В Верховной Раде продолжают рассматривать закон о языке. Над ним депутаты работают уже третью неделю. Больше всего затягивает это дело "Оппозиционный блок", так как они подали наибольшее количество правок и каждую ставят на подтверждение.

По словам корреспондентки 24 канала, "Оппозиционный блок" подал наибольшее количество правок и каждую ставят на подтверждение.

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Каждый депутат из "Оппозиционного блока", который подал свою правку, сначала рассказывает о чем она, говорит, что за нее надо голосовать и почему она важна. После этого правку ставят на голосование. Из-за этого процесс затягивается.

Однако народные депутаты и сами не верят в то, что 11 апреля они смогут принять закон. Отметили, что перенесут уже на следующую пленарную неделю, которая будет после второго тура выборов.

Сегодня "Оппозиционный блок" и представители коалиции сознательно затягивают процесс. К большому сожалению невероятно важный закон поставили на избирательный период, чтобы расколоть общество. Без преувеличения закон о функционирования государственного украинского языка стал заложником избирательных процессов. Насколько я проинформирован, не раньше 22-23 апреля закон будет рассматриваться в целом,

– пояснил народный депутат Роман Семенуха.

Такую же информацию подтвердили 24 каналу и депутаты от "Блока Петра Порошенко".

Что предусматривает закон о языке? • Создание института уполномоченного по защите государственного языка и национальной комиссии по стандартам государственного языка.

• На украинском языке должны общаться все государственные служащие, а за неисполнение закона их будут штрафовать.

• Перед принятием на работу чиновники должны сдать тест на знание украинского языка. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальное обучение.

• Клиент определяет, на каком языке его обслуживать. За нарушение штраф может достигать до 10 тысячи гривен.

• Все публичные мероприятия должны проходить на украинском языке.

• Политическая агитация, реклама, фильмы и сериалы должны транслироваться на украинском языке.

• Первая страница любого электронного СМИ должна быть на украинском языке.