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      "Оппозиционный блок" цинично затягивает рассмотрение языкового закона: видео

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      В Верховной Раде продолжают рассматривать закон о языке. Над ним депутаты работают уже третью неделю. Больше всего затягивает это дело "Оппозиционный блок", так как они подали наибольшее количество правок и каждую ставят на подтверждение.

      По словам корреспондентки 24 канала, "Оппозиционный блок" подал наибольшее количество правок и каждую ставят на подтверждение.

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      Каждый депутат из "Оппозиционного блока", который подал свою правку, сначала рассказывает о чем она, говорит, что за нее надо голосовать и почему она важна. После этого правку ставят на голосование. Из-за этого процесс затягивается.

      Однако народные депутаты и сами не верят в то, что 11 апреля они смогут принять закон. Отметили, что перенесут уже на следующую пленарную неделю, которая будет после второго тура выборов.

      Сегодня "Оппозиционный блок" и представители коалиции сознательно затягивают процесс. К большому сожалению невероятно важный закон поставили на избирательный период, чтобы расколоть общество. Без преувеличения закон о функционирования государственного украинского языка стал заложником избирательных процессов. Насколько я проинформирован, не раньше 22-23 апреля закон будет рассматриваться в целом,
      – пояснил народный депутат Роман Семенуха.

      Такую же информацию подтвердили 24 каналу и депутаты от "Блока Петра Порошенко".

      Что предусматривает закон о языке? • Создание института уполномоченного по защите государственного языка и национальной комиссии по стандартам государственного языка.
      • На украинском языке должны общаться все государственные служащие, а за неисполнение закона их будут штрафовать.
      • Перед принятием на работу чиновники должны сдать тест на знание украинского языка. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальное обучение.
      • Клиент определяет, на каком языке его обслуживать. За нарушение штраф может достигать до 10 тысячи гривен.
      • Все публичные мероприятия должны проходить на украинском языке.
      • Политическая агитация, реклама, фильмы и сериалы должны транслироваться на украинском языке.
      • Первая страница любого электронного СМИ должна быть на украинском языке.

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      Автор: Роман Семенуха
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Украинский язык Блок Петра Порошенко Оппозиционный блок Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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